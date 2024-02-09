Son dakika haberi DEM Parti'nin İBB adayı belli oldu
DEM Parti'nin 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni oldu.
DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni oldu.
DEM Partisi Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde açıklama yaptı. Doğan 3 ilçe, 40 il ve birçok büyükşehir belediye başkan adayını açıkladı.
Doğan, "Parti olarak aldığımız tüm kararlarda halk buluşmaları ve diğer görüşmelerde eleştiriler ve öneriler belirleyici oldu. Yeni bir aşamadayız. Gelinen aşamada ön seçim, eğilim yoklaması sonuçlarını belirlenen seçim bölgelerini açıklamaya devam ediyoruz. Kent uzlaşısı hazırlıklarımızı sürdürdüğümüz çerçeve" dedi.
Bazı büyükşehirlerde adaylar şöyle:
Antalya'da Kemal Bülbül Nesibe Bahadır
Bursa'da Kasım Yıldırım Dilmez Erdoğan
Denizli'de Cevahir Kayar ve Hanifi Yıldırım
Eskişehir'de Gamze Toprak Suat Başarılıer
Mardin'de Devrim Demir Ahmet Türk
Van'da Neslihan Seda Abdullah Zeydan
İBB ADAYI MERAL DANIŞ BEŞTAŞ VE MURAT ÇEPNİ OLDU
Doğan, "4 Aralık'ta ilk MYK'da eğilimi açıkladığımızda bunu Parti Meclis'e götüreceğimizi söylemiştik. PM'de değerlendirildi. Gelinen aşamada DEM Parti olarak değerlendirmeleri bizler de izliyoruz. O gün vereceğimiz kararlar ve stratejilerle 'Türkiye halklarına kazandıracağız' demişiz" ifadelerini kullandı.
"3. Yol" hatırlatması yapan Ayşegül Doğan, "Tartışmalar bazen olanlardan bağımsız ele alınabiliniyor. İBB Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni. Kimseye rest ve kimseye jest yapmıyoruz. Siyaset halklar için eşitlik, adalet, özgürlük ve refah olması için yapılır. Diğer partiler kendilerini daha iyi ve daha kötü hissetsin diye değil" dedi.
DEM PARTİ'NİN 3 İLÇE, 40 İL VE 16 BÜYÜKŞEHİR ADAYI
DEM Parti'nin 3 ilçe, 40 il ve 16 büyükşehir belediye başkan adayları şöyle oldu:
İstanbul Büyükşehir Belediye Eş Başkanı
Meral Danış Beştaş – Murat Çepni
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanlarımız
Ayşe Serra Bucak Küçük - Doğan Hatun
Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanlarımız
Devrim Demir - Ahmet Türk
Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanlarımız
Neslihan Şedal - Abdullah Zeydan
Bursa Büyükşehir Belediye Eş Başkanlarımız
Kasım Yıldırım – Bilmez Erboğa
Antalya Büyükşehir Belediye Eş Başkanlarımız
Kemal Bülbül – Nesibe Bahadır
Eskişehir Büyükşehir Belediye Eş Başkanlarımız
Gamze Toprak – Suat Başaraner
Denizli Büyükşehir Belediye Eş Başkanlarımız
Cevahir Kayar – Hanifi Yıldırım
Sakarya Büyükşehir Belediye Eş Başkanlarımız
Engin Güleser – Emine Melis Tantan
Konya Büyükşehir Belediye Eş Başkanlarımız
Gülbahar Gündüz – Bülent Kılıç
Samsun Büyükşehir Belediye Eş Başkanlarımız
İnci Aydın – Hasan İlten
Ordu Büyükşehir Belediye Eş Başkanlarımız
Zeynep Toptaş Yılmaz - Necmettin Durmuş
Trabzon Büyükşehir Belediye Eş Başkanlarımız
Leyla Üzüm – Samedin Gündoğan
Kayseri Büyükşehir Belediye Eş Başkanı
Remziye Erener – İhsan Sarıyar
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Eş Başkanlarımız
Fatma Şıkyürek - Ali Ardıç
Malatya Büyükşehir Belediye Eş Başkanları
Sevim Şimşek Bayram – Abdulvahap Ekim
Ağrı Belediye Eş Başkanlarımız
Hazal Aras - Memet Akkuş
Batman Belediye Eş Başkanlarımız
Gülüstan Sönük - Mehdi Öztüzün
Bitlis Belediye Eş Başkanalrımız
Sümeye Kızıltepe - Enver Barin
Hakkari Belediye Eş Başkanlarımız
Viyan Tekce - Mehmet Sıddık Akış
Iğdır Belediye Eş Başkanlarımız
Nejla Kum - Mehmet Nuri Güneş
Kars Belediye Eş Başkanlarımız
Arzu Savaş Derman - Kenan Karahancı
Siirt Belediye Eş Başkanlarımız
Safiye Alağaş - Mehmet Kaysi
Bolu Belediye Eş Başkanlarımız
Birsen Baş - Veli Saçılık
Yalova Belediye Eş Başkanlarımız
Songül Hacıoğlu Dağ – Cengiz Topbaşlı
Çanakkale Belediye Eş Başkanlarımız
Canan Aytaç - Çetin Avcı
Sivas Belediye Eş Başkanlarımız
Semiha Şahin – Cemal Pir
Erzincan Belediye Eş Başkanlarımız
Elmast Tolmaç – Birhat Onuk
Uşak Belediye Eş Başkanlarımız
Azize Karadağ - Ahmet Ak
Artvin Belediye Eş Başkanlarımız
Fatma Biçer – Levent Serhan
Edirne Belediye Eş Başkanlarımız
Aylin Hacaloğlu – Mevlüt Aykoç
Giresun Belediye Eş Başkanlarımız
Feride Kızgit – Ümit Bozan
Kırıkkale Belediye Eş Başkanlarımız
Şehmiran Güneş – Razi Taşkın
Kırklareli Belediye Eş Başkanlarımız
Arzu Fırat – Adnan Aydın
Kırşehir Belediye Eş Başkanlarımız
Kadriye Turan – Cemil Akkaş
Yozgat Belediye Eş Başkanlarımız
Merve Eylül Bütün – Bager Aşkın
Zonguldak Belediye Eş Başkanlarımız
Çağla Özgençtürk – İbrahim Nebioğlu
Tokat Belediye Eş Başkanlarımız
Dilber Demir – Reşat Yıldız
Sinop Belediye Eş Başkanlarımız
Filiz Yalçın – Erol Aydemir
Rize Belediye Eş Başkanlarımız
Nurettin Aydın – Semanur Akar
Niğde Belediye Eş Başkanlarımız
Başak Caner Aktaş – Hacı Zırığ
Nevşehir Belediye Eş Başkanlarımız
Helin Elif Geyik – Erdem Eren Bektaş
Kütahya Belediye Eş Başkanlarımız
Sibel Temel – Hakan Etemoğlu
Kastamonu Belediye Eş Başkanlarımız
Hatice Uçar – Yakup Akyol
Gümüşhane Belediye Eş Başkanlarımız
Gülşen Işık – Abdulsamed Gültekin
Çankırı Belediye Eş Başkanlarımız
Azize Akoğlu – Veysel Yıldırım
Burdur Belediye Eş Başkanlarımız
Fatma Arslan – Tamer Kaş
Bayburt Belediye Eş Başkanlarımız
Tülay Kılınç – Recep Özmen
Bartın Belediye Eş Başkanlarımız
Leyla Danış – Kemal Eroğlu
Bilecik Belediye Eş Başkanlarımız
Züleyha Çengel – Ömer Ege
Karabük Belediye Eş Başkanlarımız
Emine Kaya – Adnan Aksu
Isparta Belediye Eş Başkanlarımız
Meral Karakuş – Nizam Aktepe
Afyonkarahisar Belediye Eş Başkanlarımız
Zehra Yalçın – Sezer Erikli
Amasya Belediye Eş Başkanlarımız
Güvercin Ünaldı – Reşit Güneç
Düzce Belediye Eş Başkanlarımız
Ayfer Fatma Çelik – Zabit Vurdu
Aksaray Belediye Eş Başkanlarımız
Hanife Gedik Başer – Azad Demirağ
Akdeniz Belediye Eş Başkanlarımız
Hoşyar Sarıyıldız – Nuriye Arslan
Cihanbeyli Belediye Eş Başkanlarımız
Eylül Yaylacı – Hasan Ateşci
Kulu Belediye Eş Başkanlarımız
Ayşe Özdemir – Bekir Karakurt