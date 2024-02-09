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DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni oldu.

DEM Partisi Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde açıklama yaptı. Doğan 3 ilçe, 40 il ve birçok büyükşehir belediye başkan adayını açıkladı.

Doğan, "Parti olarak aldığımız tüm kararlarda halk buluşmaları ve diğer görüşmelerde eleştiriler ve öneriler belirleyici oldu. Yeni bir aşamadayız. Gelinen aşamada ön seçim, eğilim yoklaması sonuçlarını belirlenen seçim bölgelerini açıklamaya devam ediyoruz. Kent uzlaşısı hazırlıklarımızı sürdürdüğümüz çerçeve" dedi.

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Bazı büyükşehirlerde adaylar şöyle:

Antalya'da Kemal Bülbül Nesibe Bahadır

Bursa'da Kasım Yıldırım Dilmez Erdoğan

Denizli'de Cevahir Kayar ve Hanifi Yıldırım

Eskişehir'de Gamze Toprak Suat Başarılıer

Mardin'de Devrim Demir Ahmet Türk

Van'da Neslihan Seda Abdullah Zeydan

İBB ADAYI MERAL DANIŞ BEŞTAŞ VE MURAT ÇEPNİ OLDU

Doğan, "4 Aralık'ta ilk MYK'da eğilimi açıkladığımızda bunu Parti Meclis'e götüreceğimizi söylemiştik. PM'de değerlendirildi. Gelinen aşamada DEM Parti olarak değerlendirmeleri bizler de izliyoruz. O gün vereceğimiz kararlar ve stratejilerle 'Türkiye halklarına kazandıracağız' demişiz" ifadelerini kullandı.

"3. Yol" hatırlatması yapan Ayşegül Doğan, "Tartışmalar bazen olanlardan bağımsız ele alınabiliniyor. İBB Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni. Kimseye rest ve kimseye jest yapmıyoruz. Siyaset halklar için eşitlik, adalet, özgürlük ve refah olması için yapılır. Diğer partiler kendilerini daha iyi ve daha kötü hissetsin diye değil" dedi.

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DEM PARTİ'NİN 3 İLÇE, 40 İL VE 16 BÜYÜKŞEHİR ADAYI

DEM Parti'nin 3 ilçe, 40 il ve 16 büyükşehir belediye başkan adayları şöyle oldu:

İstanbul Büyükşehir Belediye Eş Başkanı

Meral Danış Beştaş – Murat Çepni

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanlarımız

Ayşe Serra Bucak Küçük - Doğan Hatun

Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanlarımız

Devrim Demir - Ahmet Türk

Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanlarımız

Neslihan Şedal - Abdullah Zeydan

Bursa Büyükşehir Belediye Eş Başkanlarımız

Kasım Yıldırım – Bilmez Erboğa

Antalya Büyükşehir Belediye Eş Başkanlarımız

Kemal Bülbül – Nesibe Bahadır

Eskişehir Büyükşehir Belediye Eş Başkanlarımız

Gamze Toprak – Suat Başaraner

Denizli Büyükşehir Belediye Eş Başkanlarımız

Cevahir Kayar – Hanifi Yıldırım

Sakarya Büyükşehir Belediye Eş Başkanlarımız

Engin Güleser – Emine Melis Tantan

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Konya Büyükşehir Belediye Eş Başkanlarımız

Gülbahar Gündüz – Bülent Kılıç

Samsun Büyükşehir Belediye Eş Başkanlarımız

İnci Aydın – Hasan İlten

Ordu Büyükşehir Belediye Eş Başkanlarımız

Zeynep Toptaş Yılmaz - Necmettin Durmuş

Trabzon Büyükşehir Belediye Eş Başkanlarımız

Leyla Üzüm – Samedin Gündoğan

Kayseri Büyükşehir Belediye Eş Başkanı

Remziye Erener – İhsan Sarıyar

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Eş Başkanlarımız

Fatma Şıkyürek - Ali Ardıç

Malatya Büyükşehir Belediye Eş Başkanları

Sevim Şimşek Bayram – Abdulvahap Ekim

Ağrı Belediye Eş Başkanlarımız

Hazal Aras - Memet Akkuş

Batman Belediye Eş Başkanlarımız

Gülüstan Sönük - Mehdi Öztüzün

Bitlis Belediye Eş Başkanalrımız

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Sümeye Kızıltepe - Enver Barin

Hakkari Belediye Eş Başkanlarımız

Viyan Tekce - Mehmet Sıddık Akış

Iğdır Belediye Eş Başkanlarımız

Nejla Kum - Mehmet Nuri Güneş

Kars Belediye Eş Başkanlarımız

Arzu Savaş Derman - Kenan Karahancı

Siirt Belediye Eş Başkanlarımız

Safiye Alağaş - Mehmet Kaysi

Bolu Belediye Eş Başkanlarımız

Birsen Baş - Veli Saçılık

Yalova Belediye Eş Başkanlarımız

Songül Hacıoğlu Dağ – Cengiz Topbaşlı

Çanakkale Belediye Eş Başkanlarımız

Canan Aytaç - Çetin Avcı

Sivas Belediye Eş Başkanlarımız

Semiha Şahin – Cemal Pir

Erzincan Belediye Eş Başkanlarımız

Elmast Tolmaç – Birhat Onuk

Uşak Belediye Eş Başkanlarımız

Azize Karadağ - Ahmet Ak

Artvin Belediye Eş Başkanlarımız

Fatma Biçer – Levent Serhan

Edirne Belediye Eş Başkanlarımız

Aylin Hacaloğlu – Mevlüt Aykoç

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Giresun Belediye Eş Başkanlarımız

Feride Kızgit – Ümit Bozan

Kırıkkale Belediye Eş Başkanlarımız

Şehmiran Güneş – Razi Taşkın

Kırklareli Belediye Eş Başkanlarımız

Arzu Fırat – Adnan Aydın

Kırşehir Belediye Eş Başkanlarımız

Kadriye Turan – Cemil Akkaş

Yozgat Belediye Eş Başkanlarımız

Merve Eylül Bütün – Bager Aşkın

Zonguldak Belediye Eş Başkanlarımız

Çağla Özgençtürk – İbrahim Nebioğlu

Tokat Belediye Eş Başkanlarımız

Dilber Demir – Reşat Yıldız

Sinop Belediye Eş Başkanlarımız

Filiz Yalçın – Erol Aydemir

Rize Belediye Eş Başkanlarımız

Nurettin Aydın – Semanur Akar

Niğde Belediye Eş Başkanlarımız

Başak Caner Aktaş – Hacı Zırığ

Nevşehir Belediye Eş Başkanlarımız

Helin Elif Geyik – Erdem Eren Bektaş

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Kütahya Belediye Eş Başkanlarımız

Sibel Temel – Hakan Etemoğlu

Kastamonu Belediye Eş Başkanlarımız

Hatice Uçar – Yakup Akyol

Gümüşhane Belediye Eş Başkanlarımız

Gülşen Işık – Abdulsamed Gültekin

Çankırı Belediye Eş Başkanlarımız

Azize Akoğlu – Veysel Yıldırım

Burdur Belediye Eş Başkanlarımız

Fatma Arslan – Tamer Kaş

Bayburt Belediye Eş Başkanlarımız

Tülay Kılınç – Recep Özmen

Bartın Belediye Eş Başkanlarımız

Leyla Danış – Kemal Eroğlu

Bilecik Belediye Eş Başkanlarımız

Züleyha Çengel – Ömer Ege

Karabük Belediye Eş Başkanlarımız

Emine Kaya – Adnan Aksu

Isparta Belediye Eş Başkanlarımız

Meral Karakuş – Nizam Aktepe

Afyonkarahisar Belediye Eş Başkanlarımız

Zehra Yalçın – Sezer Erikli

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Amasya Belediye Eş Başkanlarımız

Güvercin Ünaldı – Reşit Güneç

Düzce Belediye Eş Başkanlarımız

Ayfer Fatma Çelik – Zabit Vurdu

Aksaray Belediye Eş Başkanlarımız

Hanife Gedik Başer – Azad Demirağ

Akdeniz Belediye Eş Başkanlarımız

Hoşyar Sarıyıldız – Nuriye Arslan

Cihanbeyli Belediye Eş Başkanlarımız

Eylül Yaylacı – Hasan Ateşci

Kulu Belediye Eş Başkanlarımız

Ayşe Özdemir – Bekir Karakurt