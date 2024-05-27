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        Haberler Dünya Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı ile görüştü

        Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı ile görüştü

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'le yaptığı görüşmede Türkiye ile İspanya ilişkileri, bölgesel ve küresel konular, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ele alındı. İspanya Başbakanı Sanchez, görüşmeye dair "İspanya ile Türkiye arasındaki mükemmel ilişkilerin güçlendiğinin bir örneği daha" değerlendirmesini yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2024 - 20:35 Güncelleme: 28.05.2024 - 00:56
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı ile görüştü
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye ile İspanya ilişkileri, bölgesel ve küresel konular, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ele alındı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in Filistin’e yönelik katliamlarının bir an önce durdurulması ve İsrail’in uluslararası hukuka uymaya zorlanması gerektiğini belirtti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya’nın Filistin’i devlet olarak tanıma kararını takdirle karşıladığını, bu adımın hem bölgede barış ve adaletin tesisine hem de iki devletli çözüm çabalarına güç katacağına inandığını ifade etti."

        SANCHEZ GÖRÜŞMEYİ DEĞERLENDİRDİ

        Sanchez, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesiyle ilgili X hesabından açıklama yaptı.

        İspanya Başbakanı, şunları kaydetti:

        "Az önce Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ile konuştum. Her iki ülkenin haziran ayında Madrid'de düzenleyeceği hükümetler arası zirveyi onunla analiz ettim. İspanya ile Türkiye arasındaki mükemmel ilişkilerin güçlendiğinin bir örneği daha. Ayrıca, Filistin devletinin İspanya tarafından tanınması ve şiddete kesin olarak son verecek barış anlaşmasına varılması ihtiyacını da ele aldık."

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