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Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fitne tacirlerine inat kardeşliğimize sahip çıkacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hangi saldırılarla karşılaşırsak karşılaşalım, milletin iradesine ve demokrasimize gölge düşürmeyiz. Fitne tacirlerine, aramıza nifak tohumları ekmeye çalışanlara inat kardeşliğimize sahip çıkacağız" paylaşımında bulundu

Giriş: 12.05.2023 - 09:33 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fitne tacirlerine inat kardeşliğimize sahip çıkacağız
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bizim sevgimiz de mücadelemiz de aziz milletimiz içindir. Biz kendi adımıza kimseyle kavga etmeyiz, milletimiz söz konusu olduğunda da kimseyi tanımayız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan paylaşımına şöyle devam etti: "Canımızı dişimize takarak, sevdalısı olduğumuz milletimiz için koşturmayı görev biliriz. Sadece proje geliştirir, eser üretir, gönül siyaseti, gönülleri kazanma siyaseti yaparız.

Önümüze hangi tuzak kurulursa kurulsun, ülkemize hizmet etmekten vazgeçmeyiz. Yatırımlarla ülkemizi ve şehirlerimizi, yani ekmeğimizi büyütmekten geri durmayız.

"85 MİLYONA HİZMET ETMEK İÇİN VARIZ"

Hangi saldırılarla karşılaşırsak karşılaşalım, milletin iradesine ve demokrasimize gölge düşürmeyiz. Gerektiğinde 15 Temmuz gecesi olduğu gibi, hayatımız pahasına istiklâl ve istikbalimize sahip çıkarız.

Çünkü biz, mensubu ve hizmetkârı olmaktan şeref duyduğumuz bu millet için varız. Hiçbir ayrım yapmadan, 85 milyona aşkla hizmet etmek için varız.

Bu uğurda şimdiye kadar nice ihaneti göğüsledik, nice badireler aştık, nice varlık yokluk mücadelesi verdik. Son 21 yılda her alanda Türkiye Yüzyılı’nın altyapısını kurduk, hazırlıklarını tamamladık.

İnşallah 14 Mayıs’la birlikte Türkiye Yüzyılı’nın inşasına başlayacağız. Bunu da 21 yıldır olduğu gibi yine sizlerin sarsılmaz desteği ve samimi dualarıyla başaracağız. Fitne tacirlerine, aramıza nifak tohumları ekmeye çalışanlara inat kardeşliğimize sahip çıkacağız."

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