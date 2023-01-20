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Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim tarihine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim tarihine ilişkin, "Cumhurbaşkanı kararnamesiyle 60 gün öncesinden bu işinin ilanını yapar, 60 gün sonra YSK da bu kronolojik yapıyı çalıştırır. 60 gün ne zaman bitiyorsa seçim günüdür. Bunu da YSK takip eder. Şimdi bunlar işin farkında değil. 14 Mayıs'ı konuşmaya başladılar, bu da hayırlı bir adımdır" dedi

Giriş: 20.01.2023 - 14:17 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim tarihine ilişkin açıklama
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan'ın konuşması şöyle...

KURAKLIK: DSİ barajlarla çözme yoluna gider. Büyükşehirlerde de büyükşehir belediyeleri barajlar yaparak önlemini alır. Bunlar anlık adımlar değil. Büyükşehirlerde de belediyeler sorumludur, barajlar yapmaları gerekir. Birçok insanın karşı çıkmasına rağmen Yusufeli Barajı'nı yaptık. Kısa sürede devreye girecek. Bu barajlar sıkıntılı anları gidermeye yönelik adımlarımızdır.

14 MAYIS TARİHİ: Hukuk farklı bir şey. Şu anda seçimle ilgili yetkinin kimde olduğunu bilmeyecek kadar cahillerin elinde kaldık. Cumhurbaşkanı'nın yetkileri bellidir. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle 60 gün öncesinden bu işinin ilanını yapar, 60 gün sonra YSK da bu kronolojik yapıyı çalıştırır. 60 gün ne zaman bitiyorsa seçim günüdür. Bunu da YSK takip eder. Şimdi bunlar işin farkında değil. 14 Mayıs'ı konuşmaya başladılar, bu da hayırlı bir adımdır.

ECONOMİST'E TEPKİ: Türkiye'nin kaderini İngiliz dergisi mi tayin ediyor? Benim milletim ne derse, Türkiye'de olur. Türkiye'nin kaderini İngiliz dergisi tayin edemez.

YUNANİSTAN'IN İDDİALARI: Miçotakis böyle şeyler söyleyebilir ama bu söylemler bölgenin kaderini belirlemeye yeterli değildir. Gerek Lozan'ın gerek adalarla ilgili yaklaşım tarzının Yunan yetkililer tarafından uygulanmadığını görüyoruz. Adaların silahlandırılması gibi bir şey yoktur. Gerek Lozan gerek diğer anlaşmalara ters adımlar atmakta. Gereken adımları biz vakti saati geldiğinde uluslararası toplantılarda söylüyoruz. Bunlar da başlarının çaresine bakacaklar.

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