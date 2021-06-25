Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hatay'da stadyum, BOTAŞ Ertuğrul Gazi Yüzer Depolama ve Gazlaştırma Gemisi, MOBSAN Sanayi Sitesi ve yapımı ile tamamlanan diğer projelerin açılış töreni öncesi Hatay Stadyumu'nun önünde kendisini bekleyen kalabalığa seslendi, ardından açılış törenine geçildi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

-Ben sizlere inanıyorum, sizlere güveniyorum. İnşallah Hatay'da 2023 bir değişim, dönüşüm yılı olacak mı? Sizin haykırışlarınız zaten bunu gösteriyor. Şimdi gelirken görüyorum maalesef, çakılan bir çivi yok. Ana arterler bıraktığımız gibi kalmış. Biz eserlerimiz ile konuşuruz, onlar ise sürekli laf üretiyor. İnsan ölür kalır eseri, eşe ölür kalır semeri... Hatay Kapalı Spor Salonu da açılacak.

-Sizlere bir şey soracağım, buraya havalimanını kim yaptı? Biz yaptık. Bu ülkede Hatay, nasıl ki işgalin özellikle acısını, özgürlüğün tadını, vatan hasretinin ne demek olduğunu çok iyi bilir, biz de bunu çok iyi bilen hataya hizmet etmenin ne demek olduğunu çok iyi biliriz. Eğer müsaade ederseniz, içerideki arkadaşlarla da bir araya gelip konuşmamanın devamını oradan sürdüreyim.

-Hatay Stadı, 26 bin 600 seyirci kapasitesi ile bu yıl başarıyla da devam eden bir sezon oldu. TOKİ tarafından inşa edilen bu güzel stadımızın bordo beyaz renkleriyle gönlümüzde taht kuran Hatayspor'un coşkusuyla şenleneceğine inanıyorum.

'İHTİYACIN YÜZDE 10'UNDAN FAZLASINI KARŞILAMA KAPASİTESİNE SAHİP'

-Hizmete alma sevincini paylaşacağımız bir önemli diğer yatırım da BOTAŞ'ın Dörtyol Terminali'ndeki yüzer LNG tesisine sahip Ertuğrul gemisidir. Kendi sınıfında son teknoloji ile inşa edilen Ertuğrul Gemisi, günlük 28 milyon metreküp kapasitesi ile gazlaştırma işlemi yapabilecektir. Kendi bayrağımızla hizmet verecek Ertuğrul'un gazlaştırma kapasitesi itibarıyla ülkemizin doğalgaz ihtiyacının yüzde 10'undan fazlasını karşılama kapasitesine sahiptir. Özellikle kış aylarındaki dalgalanmalara karşı ülkemize önemli bir esneklik sağlayacaktır. Karadeniz'de keşfettiğimiz doğalgazı 2023 yılından itibaren kullanmaya başladığımızda bunun esnekliği çok daha fazla artacaktır.

-Bugün açılışını yapacağımız bir önemli yatırım da, Antalya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi'dir. Bu alanda yeni bir atılım yapılacağına inanıyorum. Şehrin muhtelif bölgelerinde ve verimsiz şartlarda çalışan mobilyacılarımız toplam 200 bin metrekare alana sahip bu alanda üretime devam edecektir.

-Her bir yatırımın şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor bu hizmetlerin Hatay'ın hizmetine verilmesinde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

-Ülkemizi eser ve hizmet siyaseti ile cumhuriyet dönemini 5'e, 10'a katlayacak yatırımlara biz kavuşturduk. Her alanda en gelişmiş altyapı ve hizmetlerle biz donattık. 19 yılda Hatay'a 35 milyar lira yatırım yaptık. Eğitimde 8 bin 800 yeni adet derslik yaptık. İkinci devlet üniversitesi olarak İskenderun Teknik Üniversitesi'ni biz kurduk, yurt binaları açtık. Toplamda 2 bin 350 kişi kapasiteli yeni yurtları da açacağız. Şehrimize 44 adet spor tesisi ve gençlik merkezleri ile, 26 bin 600 kapasiteli Hatay Stadyumu'nu da biz kazandırdık. Şu kapalı spor salonunu da en kısa sürede bitirip bunu da Hatay'a kazandırıyoruz.

'YAPILAN YARDIM MİKTARINI 1.3 MİLYAR LİRAYA ULAŞTIRDIK'

-Hatay'a yapılan yardım miktarını 1.3 milyar liraya ulaştırdık. Toplamda 455 kapasiteli 4 hastane ile 23 sağlık tesisimizin yapılışı devam ediyor. İskenderun Devlet Hastanesi'nin de çalışmaları sürüyor. Hatay için 6 millet bahçesi çalışmasını başlattık. Birini bugün hizmete veriyoruz, kalanları da en kısa sürede tamamlanacak. Bölünmüş yol uzunluğunu 502 kilometreye biz çıkardık. Hatay Havalimanı'mıza yıllık 4 milyon yolcu kapasiteli terminal binasını biz kazandırdık.

-Sınır ötesi harekatlarla ülkemize kurulmak istenen tuzakları bozduk.

-Türkiye'yi küresel sistemin en sıralarına çıkarmak için girdiğimiz her mücadelede bunlar önümüze çıktı. Biz demokratlık görüntüsü altında faşistlik yapmıyor, herkesin hakkını, hukukunu, özgürlüğünü teminat altına alıyoruz. Çünkü biz bu millete aşkla bağlıyız.

-Tescilli Türkiye düşmanlarının peşine düşerek ülkenin geleceğine talip olmaya kalkanların sonu hüsrandır.

Devamı geliyor....