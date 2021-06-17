Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İş Birliği Süreci Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;
"Güneydoğu Avrupa İşbirliği süresi aradan geçen süreçte çok önemli mesafeler kat etti. 7 ülkeyle başladığımız yolculuğumuzu bugün 13 katılımcıyla yolumuza kararlı bir şekilde yürüyoruz.
"TÜRKİYE BÖLGEDE KUCAKLAYICI VE YAPICI OLDU"
Devlet ve hükümet başkanları, Başbakan yardımcıları, Dışişleri bakanlığı zirvemize iştirak etti. Koronavirüs salgınına rağmen bu katılımı önemli bir başarı olarak görüyoruz. Türkiye'nin bölgedeki yapıcı, kucaklayıcı rolüne gösterilen desteğin sembolüdür. Güneydoğu Avrupa İşbirliği süreci 13 ülkenin aynı masa etrafında toplandığı yegane oluşumdur.
"SÜRDÜRÜLEBİLİR HEDEFLERE YARDIMCI OLACAKTIR"
İşbirliği süreci bu özelliğini zamanla daha da güçlendirmiştir. Bölgedeki siyasi sorunlar için diyalogdan başka çözüm yolu bulunmadığına inanıyoruz. Bugünkü zirvede Güneydoğu Avrupa coğrafyasındaki genel durumu, son gelişmeleri misafirlerimizle birlikte etraflıca ele alma fırsatı bulduk. Güneydoğu Avrupa 2030 stratejik belgemizin de sürdürülebilir ekonomik hedeflere yardımcı olacağına inanıyorum.
Ülkemizin Güneydoğu Avrupa'daki projelerin istikrar ve refaha katkı amacıyla hayata geçirildiğini vurguladık. Barış Otoyolu olarak da adlandırılan Belgrad-Saraybosna Otoyolu bunun en önemli nişanelerinden biridir. Göç ve salgınla ortak mücadelenin altını çizdik.
"SÜRECİN HIZLANMASI KÜRESEL ÖLÇÜDE HIZ KAZANDIRACAKTIR"
Bu vesileyle AB genişleme sürecinde oluşturulmak istenen suni, Batı Balkanlar-Türkiye ayrımının yanlışlığına dikkat çektik. Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinin canlandırılması, potansiyel adaylarının üyelik süreçlerinin hızlandırılması birliğe küresel ölçüde hız kazandıracaktır.
1 Temmuz 2020 tarihinde 1 yıllık süreliğine devraldığımız dönem başkanlığımızda yoğun çaba harcadık. Belirlediğimiz öncelikler çerçevesinde 40'a yakın etkinliğe ev sahipliği yaptık. Bölgenin kanayan yarası olan beyin göçü başta olmak üzere adalet, tarım politikaları, diaspora, eğitim, afetlerle mücadelede ortak çözümler geliştirmeye çalıştık.
"ÜYELERİN KENDİ İÇİNDEKİ DENGELERİ DİKKATE ALDIK"
Bölgenin sorunlarına en iyi çözümün yine kendi içinden çıkabileceği anlayışını ifade eden bölgesel sahiplenme ilkesidir. İkincisi ise hiçbir paydaşı ötekileştirmemek gerektiğine işaret eden kapsayıcılık ilkesi oldu. Çok taraflı platformlarda da fark oluşturan, değer katan, adilane yaklaşan ülke olduğumuzu dönem başkanlığımız süresinde bir kez daha ortaya koyduk.
Ülkeler arasındaki farklılıkların teşkilatın çalışmalarına olumsuz yönde sirayet etmemesi için çok dikkatli davrandık. Kuşatıcı ve kucaklayıcı olmaya gayret ettik. Üyelerin kendi içindeki dengelerini dikkate aldık.
Toplantılar marjında ayrıca ülkemizde bulunan devlet ve hükümet başkanlarının bazılarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirme fırsatı buldum ve bulacağım. Zirve vesilesiyle dönem başkanlığına Yunanistan'a devrettik. Komşumuz Yunanistan'a bu önemli görevde başarılar diliyorum."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!