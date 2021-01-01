Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Koronavirüs aşıları: Sadece bizim için değil, tüm insanlık için yoğun bir yıl oldu. Acılarla dolu bir yıl oldu. Temennimiz odur ki alınan tedbirler sayesinde 2021 bu noktada bir düşüş yılı olacaktır diye düşünüyoruz. Tedbirlerle birlikte aşılarda alınan mesafe var. 3 milyon aşı geldi ve serisi devam edecek. Hedefimiz Çin'den 50 milyon, Almanya'dan bir o kadar daha gelme durumu söz konusu. Vatandaşlarımızın aşıya karşı olan tutarlılığı vaka sayılarını daha da düşürecek, vefat sayılarını da azaltacaktır. Bakanlığımız gerekli tedbirleri almış çalışmalar da devam etmektedir. Almanya ile ortak üretim söz konusu. TÜBİTAK çalışmalarını sürdürüyor. Olumlu gelişmeler var. Rusya ile yürütülen çalışmalar var. Ayrıca Türkiye'nin yürüttüğü çalışmalar var. Aldığımız şu tedbirlerle, sokağa çıkma tedbirlerimiz var. Bar, pavyon, dün Boğaz'da yatta bir şeyler oldu. Bunlar bizi üzüyor, rahatsız ediyor. Biz bu yasakları zevkimiz için istemiyoruz. Bunu da Bilim Kurulumuzun tespitleriyle bu adımları atıyoruz.
Fikri Sağlar'ın açıklamaları: Bunu zatın kendisine sormak lazım. Bu zat bu çağda yaşamıyor. Çok gerilerde kaldı. Bu CHP zihniyetinin faşizan anlayışının bugüne yansımasıdır. Bu faşist anlayış hala yaşamını sürdürüyor. Bu başörtülü kızlarımız yıllarca üniversitelerin kapılarından çevrildi. İnsanın giyimine kuşamına göre değerlendireceksek, bunu fikir özgürlüğü olarak anlatmak mümkün değildir. Bunlar inanç, fikir özgürlüğünden bahşediyor. Bırakın artık bu işleri. 50'li yıllardaki CHP'nin olduğunu, yaşam tarzı olarak hala insanların yaşamlarına müdahale ettiklerini görmek istemiyoruz. Bay Kemal yanına 20 tane başörtülü koysa senin ne olduğunu millet iyi biliyor. Hakim, savcı, polis bu ülkenin her kurumunda görecekler. Şartlar belli. Devletin hangi kurumuna hangi şartlarla girilir bellidir. Bunlar daha çok şey görecekler. Bu kuralları da ayaküstü bunların değiştirme hakkı ve yetkisi yoktur. Oy almak için bazı yerlerde başörtülü birkaç kişiyi de vitrin mankeni gibi getirip koymak kimseyi inandırmıyor. Bay Fikri sen çağın dışında kaldın, tabi Bay Kemal bir şey söyleyemiyor."
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