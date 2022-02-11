Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çok çok rahat atlattım, aşının faydası oldu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

KORONAVİRÜS SÜRECİ: Bu süreci çok çok rahat atlattım. Aşının faydası çok oldu. 2 Sinovac, 3 de Biontech oldum. Bu aşıların tesiriyle rahat bir şekilde, kısa zamanda bunu geçirmiş oldum. 4-5 gün içerisinde negatife döndük. Bugün de cumayla birlikte halkımla bütünleşeyim istedim. Pazartesi Birleşik Arap Emirlikleri'ne seyahatim olacak. Bu süreç içerisinde ne kırgınlık, ne yorgunluk, ne bitkinlik olmadığı gibi evimde çalışmalarını aynı şekilde yürüttüm. Ankara'da arkadaşlarımla olamadım ama sürekli video konferansla irtibatı sürdürdük.

EMİNE ERDOĞAN'IN DURUMU: O benden bir gün sonra başladı. Henüz atlatamadı. Tüm tedbirlere devam ediyor. Rahatsızlığı pazartesi gününe kadar dua ediyorum atlatır. Seyahatte benle olması lazım. Rabbim şifalar versin.

KORONAVİRÜS DÖNEMİNDE ÇALIŞMALAR: Ankara'dan gelen notları inceliyorum. Görüşme yaptığım ülkelerin liderleri ile ilgili notlar, o ülkelerle gelen notlar. Rusya-Ukrayna krizi var. Bununla ilgili attığımız adımlar var. Ukrayna ziyaretimden sonra Türkiye'yi takip eden ülkeler var. Bu görüşmeleri de yürütmüş olduk. Libya'da gelişmeler var orayı takip ediyoruz. Azerbaycan ile gelişmeler olumlu istikamette gidiyor. Gerek Avrupa, gerek ABD'yi takip ediyoruz. Diğer taraftan muhalefetin spekülatif elektrik ve doğalgaz gayretlerini de boşa çıkarmak gerekiyor. Muhalefetin yaygarasını kopardığı gibi bir durum söz konusu değil. Batıda elektrik, doğalgaz fiyatları nerelerde, bizdeyse şu anda vatandaşımızı çok daha rahatlatabilmek için her türlü gayreti uyguladık, her türlü indirimi uyguladık. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz.

GELEN MESAJLAR: Özel kalemime gelen 400'e yakın mesaj geldi. Dünya liderleriyle aynı şekilde. Bir kısımına döndüm, bir kısmına döneceğiz.