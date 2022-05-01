Cumhurbaşkanı Erdoğan "Maalesef ülkemizde bazı kesimlerde bir şükürsüzlük, tatminsizlik hali aldı gidiyor. Halbuki önce elimizdekilere şükredeceğiz. Bunu en iyi siz işçi kardeşlerimiz bilir."

"Alım gücümüz bir parça düşmüş olabilir. Bu kayıpları telafi edeceğiz. Çocuklarımıza bırakacağımız en büyük miras büyük ve güçlü Türkiye'dir."

"Uzaktan bakıldığında pırıl pırıl ışıldayan şehirlerin, her biri farklı ürünler çıkaran fabrikaların gerisinde binlerce insanın iş gücü vardır. Emek yoksa fabrika çarkları dönmez. İşte bu anlayışla hep çalışanların emeklerini alabilmelerini sağlayacak adımlar attık."

"Türk ekonomisi ciddi sınamalardan geçiyor. Bu süreçte bir yandan istihdam alanlarını genişlettik bir yandan ücretleri artırdık. Herkesin insanca yaşayabilmesini sağlayacak adımlar attık. Asgari ücrette yüzde 50 üzerinde artış yaptık. Gelir ve damga vergilerini kaldırdık."

"On yıl öncesine göre işçilerin ve kamu görevlilerinin sendikalaşma oranında yarı yarıya artış olmuştur. Değerli kardeşlerim sizler savunma sanayi alanında ter döküyorsunuz. Milletimizin güvenliği için çalışıyorsunuz. Gemi sanayi gibi hem emeğin hem de teknolojinin yoğun olduğu alanda Türkiye dünyada sayılı ülkelerinden biri haline geldi. "

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