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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin ardından yapılan ilk AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle; "Meclis'imizin yeni yasama döneminin ve grup toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum. Yeni seçilen milletvekillerimizi tebrik ediyorum. Rabbimden size muvaffakiyetler diliyorum. Grubumuzun ilk toplantısı sebebiyle seçimleri zaferle taçlandıran dava arkadaşlarıma buradan tekrar şükranlarımı sunuyorum.

"CUMHUR İTTİFAKI SEÇİMLERLE DAHA DA GÜÇLENDİ"

15 Temmuz gecesi darbecilere karşı direnirken kurduğumuz Cumhur İttifakı seçimlerle daha da günlendi. Cumhur İttifakı olarak bundan sonra da vatanımızın bekasını en üstte tutmaya devam edeceğiz. Deprem bölgesindeki kardeşlerimizin desteğinin asla unutulmayacağının bilinmesini isterim.

"MASADAKİ ORTAKLARI ÇOĞALTMAK NETİCE VERMEZ"

Ne diyordu altılı masa diyordu. Şimdi gerekirse '16'lı masa' diyor yetmez bunu daha da arttırman lazım. Masadaki ortakları çoğaltmak netice vermez. Bu millet irade ister eser ister. Yalanla dolanla talanla bir yere varılmaz.

"BİR KUMAR VE PAZARLIK MASASI KURDULAR"

Türkiye'nin uçuruma düşmekten nasıl kurtulduğunu zamanla çok daha net göreceğiz. Yaklaşık 1 buçuk sene önce bunlar bir masa kurdular. Yaptıkları onca toplantının ardından millete elle tutulur tek bir şey sunamadılar. Bir kumar ve pazarlık masasından öteye geçemediler. Bu masaya kumar masası diyen o masanın etrafındakiler. Olay bu kadar acı ne neticesi de ortada. Ama 7 tane cumhurbaşkanı yardımcısı olduğu sabah erken kalkanın bakanlık kaptığı bir sistemi millette dayattılar.

BAŞÖRTÜSÜ İÇİN ANAYASA ÇAĞRISI

Siz bu ülkede milletin hayatı tarzıyla hep uğraştınız ve sahtekarlık yaptınız. Ne dedik seçim öncesi Anayasa yapalım ve başörtüsü konusuna Anayasa'da yer verelim dedik. Eğer dürüstseniz yeni yasama döneminde başörtüsü meselesini Anayasa ile teminat altına alalım. Ama dürüst olmazsanız sizi milletimizi bangır bangır anlatacağım.

"BAY BAY KEMAL SİZ LGBT'CİSİNİZ"

Kandil'den Pensilvanya'ya kadar terör baronlarının destek açıklamalarına bir kez itiraz ettiniz mi edemezsiniz. Uçkuru kaptırmışsınız uçkuru. Bay bay Kemal siz LGBT'cisiniz. Yanınızdakiler de LGBT'ci.

"TARİH EN ADİL HAKEMDİR"

Buldunuz 2 tane belediye başkanı. Neredeler şimdi; kayıplar. Hadi şimdi yine dolaş. Bütün bunları yapanlar belki utanmadılar. Ama biz onlar adına hicap duyduk. Tarih en adil hakemdir.

"MİLLETİMİZ SAMİMİ ÇABALARIMIZI GÖRDÜ"

Sandık sonuçları Anadolu irfanının hafife alınmaması gerektiğini tekrar hatırlatmıştır. Birileri koltuk peşinde koşarken biz farkımızı gösterdik. Milletimiz bizim samimi çabalarımızı gördü.

"KENDİ İÇ MUHASEBEMİZİ AÇIK YÜREKLİLİKLE YAPIYORUZ"

27. Döneme göre TBMM'de oluşan sandalye farkını görmezden gelemeyiz. Milletimizin mesajına kayıtsız kalamayız. Gerek oy oranı gerek milletvekili tablosundaki tüm boyutları inceliyoruz. Kendi iç muhasebemizi açık yüreklilikle yapıyoruz. İnşallah bu süreci kuyumcu titizliğiyle gerçekleştireceğiz.

"160'LI MASA DA KURSA SANDIKTA MİLLETİN TOKADINI YEMEKTEN KURTULAMAZ"

Seçmen sandıkta sadece bize ve partimize değil, muhalefete de birçok mesaj vermiştir. Muhalefet ya milli irade ile barışacak ya da marjinalleşecektir. Değil 16'lı 160'lı masa da kursa sandıkta milletin tokadını yemekten kurtulamaz.

"MESELERE TÜRKİYE MERCEĞİNDEN BAKAMADILAR"

Bizim nazarımızda zaten su alan geminin dümenine o gelmiş bu gelmiş bunun bir önemi de yoktur. Asıl mesele sahte gündemler yerine ülkenin sorunlarına odaklanmalarıdır. İdeolojik ön yargılarından sıyrılamadılar. Meselelere Türkiye merceğinden bakamadılar.

Seçim faturasının yenilgisini millete çıkarıyorlar. Hezimetin üstünü kapatmak istiyorlar. FETÖ'cülerle işbirliği yaparak siyaset tarlasına rüzgar ekmişlerdi. Şimdi tarladan fırtına biçiyorlar. Muhalefet ne yaparsa yapsın biz işimize bakacağız. 5 sene boyunca yine milletimize hizmet edeceğiz."