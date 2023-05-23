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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle; "Malatya'nın has evladı özellikle demokraside kazanımlar elde etmiş 8.Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı rahmetle anıyorum. Malatya Turgut Özal'a nasıl sahip çıktıysa bizi de hiç yalnız bırakmadı. "DAHA FAZLA ESER VE HİZMET ÜRETECEĞİZ" Pazar akşamı İnşallah yeni bir zaferle sandıktan çıkıyoruz. Malatya terör örgütlerinin uzantılarıyla yol yürüyenlere fırsat vermedi. Bay bay Kemal talimatı kimden alıyor? Kandil'den alıyor. Ne kadar terörist varsa bay bay Kemal onlarla yol yürüyor.

Malatyalı sandıklara koşarak, geleceğine, demokrasisine, milletin adamına ve Cumhur İttifakı'na sahip çıktı. Malatya önümüzdeki dönemde 5 milletvekili ile temsil edilecek. Ancak daha çok çalışacağız, daha çok ter dökeceğiz, daha fazla eser ve hizmet üreteceğiz. "YÜREKLERİMİZDEKİ ACI BİR AN OLSUN DİNMEDİ" 28 Mayıs çok büyük önem arz ediyor. Milletvekilliği seçimine çok büyük bir önem gösterdiniz. İradenizi çok gür bir sesle deklare ettiniz. İstikrar sürsün Türkiye büyüsün dediniz.

Bu bay bay Kemal'den bir şey olmaz. İşte onun biz SSK'yı nasıl çökerttiğini biliyoruz. Bu memurluğunu bile doğru dürüst yapamadı. 15 seçimi ve 15 mağlubiyeti var. Şimdi yeni bir mağlubiyete hazırlanıyor. İnşallah sizlerden yine bir rekor bekliyorum. Bu rekora hazır mıyız? Asrın felaketinin neden olduğu acı yüreklerimizde bir an olsun dinmedi. Dedim ki bana bir resmi rakamı getirin dedim. Aldığım netice şu; şu anda alanda 50 bin kişi var. KALICI KONUTLARIN TESLİM TARİHİ HAKKINDA AÇIKLAMA Deprem şehitlerimize bir kez daha rahmet diliyorum. Afetin ilk saatlerinden itibaren devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Arama kurtarma ekibi olarak 35 bini aşkın personel bölgede çalıştı. Yaralarımızı bir an önce sarmak, sizi bir an önce yuvalarınıza kavuşturmak için çalışıyoruz. Ülkemiz genelinde 130 bin konut, 36 bin köy evi ve 5 bin ahır olmak üzere toplam 171 bini aşkın bağımsız bölümün inşa süreci başladı. Ekim ve kasım aylarında kalıcı konutların teslimine başlamayı planlıyoruz.

Yarınlardan umudumuzu asla kesmeyeceğiz. Bizler nice ihanetleri püskürtmüş bir milletiz. Zalimlere teslim olmadık. Siyasi tercihleriniz ne olursa olsun biz Cumhur İttifakı olarak her zaman sizlerin yanınızdayız. Size verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirene kadar gece gündüz demeden çalışacağız. Yeter ki duanızı eksik etmeyin. Bu sene maalesef ki kayısıyı dolu vurdu. İktidar olarak bilesiniz ki yanınızdayız. " Fotoğraflar: AA