Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Muharip Uçağın adını açıkladı

Ama ne yazık ki birileri başta Bay Bay Kemal olmak üzere Kandil'den görüşmeler yapıyorlar. Yazıklar olsun. Kandil bunları destekleyecek, Kandil'in desteği ile beraber bu ülkede Cumhurbaşkanı olacak. Benim milletim Kandil'den aldığı destekle Cumhurbaşkanı olana bu ülkeyi teslim etmez.

Hemen her hafta bir terör elebaşının etkisiz hale getirildiğinin haberini alıyoruz. Başarılı operasyonlarımız zaten uzun süredir devam ediyor. Önceki gün DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Huseyin El Kureyşi adlı teröristi etkisiz hale getirdik. Önümüzdeki dönemde istihbarat teşkilatımız, polisimiz, jandarmamız, güvenlik korucularımızla terör örgütünün inlerini başlarına geçireceğiz.

Attığınız her adımda, döktüğünüz her damla terde, geliştirdiğiniz her üründe devletimizin her adımda sizlerin yanındayız. Kazan'dan yükselen dalga dalga tüm bölgemizi, dünyayı kuşatarak Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzde bize yol gösterecek.

Hava kuvvetlerimizin ana savaş gücü olarak milli muharip uçağımızı hangardan çıkardık ve pist başı yaptırdık. Hürjet'imizin ilk uçuşunu gerçekleştirdik.

"UÇAĞIN İSİM BABASI DEVLET BEY'DİR"

Atak taarruz helikopterimizin abisi diyebileceğimiz Atak 2'yi ilk kez havalandırdık. Dünyanın ilk uçan insansız hava uçağı Anka 3 insansız savaş uçağımız da ilk yürüyüşünü yaptı, adı Kaan.

Milli muharip uçağımıza Kaan ismini verdik. Rabbime bize bugünleri gösterdiği için hamdediyorum. İsim babası da Devlet Bey'dir.

Biz Türkiye'yiz, biz Türk milletiyiz. Bugün buradaki coşku, gurur birilerini tedirgin ediyorsa ne mutlu bize. Demek ki doğru yoldayız. Öyleyse durmak yok yola devam diyerek daha fazlasını yapmak için daha çok çalışacağız.

İster sulhta, ister harpte kahraman ordumuzun arkasındaki en büyük güç ve savunma sanayimizdir. Uzun süre mahrum bırakılan Türkiye artık yeni devrin eşiğindedir.