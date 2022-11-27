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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İstanbul'un Sözü: Birlik, İrade, Zafer Programı'nda açıklamalarda bulunuyor

Giriş: 27.11.2022 - 17:34 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'İstanbul'un Sözü: Birlik, İrade, Zafer Programı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle; "Buradan İstanbul'un 39 ilçesinin her bir mahallesindeki sokağındaki kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum.

Gece gündüz çalışan mücadele eden ter döken her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum. İstanbul İl Teşkilatımız hane hane sokak sokak şehrimizi kucakladı. İnşallah tempomuzu sürekli artırarak 2023'e kadar İstanbul'da dokunmadık gönül bırakmayacağız.

Biz kuru vaat yapmıyoruz. İcraat, icraat icraat... Türkiye'yi yeni yüzyıla biz hazırlıyoruz. İstanbul'da seçime kadar her haneyi en az 2 hatta daha fazla ziyaret ederek sahada boşluk bırakmayacağız. Bu programın ilk turunu ocak ayına kadar tamamlayacağız.

Birileri yuvarlak masanın etrafında döne dursun, biz fedakarlıkla, kalple, akılla ilmik ilmik örerek kendi yolumuza bakacağız. Yalan ve iftira siyasetine boyun eğmeden yolumuza devam edeceğiz."

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