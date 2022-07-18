Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle; "Bayram tatili sonrası ruhen ve bedenen dinlenmiş olarak evlerine dönen vatandaşlarımızdan daha çok çalışmasını daha çok gayret göstermesini bekliyorum. Birliğimize sıkı sıkıya sarılarak inşallah ülkemizi hak ettiği seviyeye getireceğiz.
İSVEÇ VE FİNLANDİYA AÇIKLAMASI
27 Haziran'da ülkemizi temsil etmek üzere NATO Toplantısı'na katıldık. NATO'nun genişleme politikasının ülkemizin hassasiyetleri noktasında olması konusunu gayet açık bir şekilde dile getirdik. İsveç ve Finlandiya'nın şartlarımızı yerine getirecek adımı atmamaları halinde, süreci donduracağımızı hatırlatmak isterim. İsveç'in iyi bir görüntü vermediğini görüyoruz. Türkiye olarak duruşumuz çok nettir, gerisini kendileri bilir.
'ORDUMUZA GÜVENİMİZ ARTMIŞTIR'
(15 Temmuz darbe girişiminin 6. yıldönümü) FETÖ'cü alçakların tasfiyesinin hemen ardından en kritik ve başarılı sınır ötesi harekatları gerçekleştiren ordumuza güvenimiz artmıştır.
'BAYRAMDA 140 MİLYON LİRA KAZANÇ SAĞLANDI'
Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına çıkaracak projelerimizi planlıyor ve insanlığın hizmetine sunuyoruz.
Osmangazi Köprüsü ve İzmir-İstanbul Otoyolu ile bayramda 140 milyon lira kazanç sağlandı. Son 20 yılda ülkemizdeki araç sayısı da 8 buçuk milyondan 26 milyona çıkarak üç kat arıtmıştır.
1915 Çanakkale Köprüsü'nü de, 8 Temmuz'da 14 bin araç kullandı. İstanbul Havalimanı da, bayramda günde ortalama bin 400 uçağın iniş-kalkışına ve günde ortalama 230 bin yolcuya hizmet vermiştir."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!