SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı kararları açıklaması! Kabine Toplantısı kararları ne oldu?

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle; "Bayram tatili sonrası ruhen ve bedenen dinlenmiş olarak evlerine dönen vatandaşlarımızdan daha çok çalışmasını daha çok gayret göstermesini bekliyorum. Birliğimize sıkı sıkıya sarılarak inşallah ülkemizi hak ettiği seviyeye getireceğiz.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA AÇIKLAMASI

27 Haziran'da ülkemizi temsil etmek üzere NATO Toplantısı'na katıldık. NATO'nun genişleme politikasının ülkemizin hassasiyetleri noktasında olması konusunu gayet açık bir şekilde dile getirdik. İsveç ve Finlandiya'nın şartlarımızı yerine getirecek adımı atmamaları halinde, süreci donduracağımızı hatırlatmak isterim. İsveç'in iyi bir görüntü vermediğini görüyoruz. Türkiye olarak duruşumuz çok nettir, gerisini kendileri bilir.

'ORDUMUZA GÜVENİMİZ ARTMIŞTIR'

(15 Temmuz darbe girişiminin 6. yıldönümü) FETÖ'cü alçakların tasfiyesinin hemen ardından en kritik ve başarılı sınır ötesi harekatları gerçekleştiren ordumuza güvenimiz artmıştır.

'BAYRAMDA 140 MİLYON LİRA KAZANÇ SAĞLANDI'

Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına çıkaracak projelerimizi planlıyor ve insanlığın hizmetine sunuyoruz.

Osmangazi Köprüsü ve İzmir-İstanbul Otoyolu ile bayramda 140 milyon lira kazanç sağlandı. Son 20 yılda ülkemizdeki araç sayısı da 8 buçuk milyondan 26 milyona çıkarak üç kat arıtmıştır.

1915 Çanakkale Köprüsü'nü de, 8 Temmuz'da 14 bin araç kullandı. İstanbul Havalimanı da, bayramda günde ortalama bin 400 uçağın iniş-kalkışına ve günde ortalama 230 bin yolcuya hizmet vermiştir."