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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'ta Başbakan Edi Rama ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının başında "Arnavut kardeşlerimiz, misafirperverlik ve samimiyetleriyle bugün bizi bir kez daha kendi evimizde olmuş gibi hissettirdiler. Kökleri asırlara sari yakın dostluk ve kardeşlik bağlarımız bulunuyor Arnavutluk'la. Yaşadığımız her hadisede iki ülke arasında bu özel münasebetlerin sağlamlığına şahitlik ediyoruz. 2019'da meydana gelen depremde sizin acınızı yüreğimizde hissettik. Deprem haberini alır almaz harekete geçtik" diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Türk yardım ekipleri yaraların süratle sarılması amacıyla yoğun gayret sarf ettiler. Yürütülen çalışmaları değerli dostum Edi Rama ile sıkı takip ettik. Deprem konutlarının teslimini bugün gerçekleştirdik. Arnavutluk'taki kültürel mirasımızı yansıtan değerlere önem veriyoruz.

"ETHEM BEY CAMİİ TİRAN'IN SEMBOL YAPILARINDANDIR"

Paket turizmde neler yapabiliriz? Bize de zaman zaman gelip Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı ayırsanız derler. 19 yıldır Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı tek çatı altında yürüteceğiz dedik. O gün bugündür bu şekilde devam ediyoruz. Ayrışmaya gitmiyoruz. İnşallah Arnavutluk'taki müşterek bu kültürel miras noktasında da bizler özellikle kurumlarımızla başta TİKA olmak üzere buralarda da destek çalışmalarımızı sürdürebiliriz. Restorasyonu TİKA tarafından tamamlanan Ethem Bey Camii'nin açılışını bugün yapacağız. Ethem Bey Camii ibadethane olmasının yanı sıra Tiran'ın sembol eseridir. Osmanlı dönemine ait olan tarihi saat kulesi de önemli kültürel mirastan bir tanesidir.

"FETÖ İLE MÜCADELEDE DAHA HIZLI ADIM ATMALARINI BEKLİYORUZ"

Bugün değerli dostumla stratejik ortaklık ilişkilerimizi ayrıntılı şekilde ikili görüşerek ele aldık. Konsey toplantımızı inşallah bu yılın ilk yarısında icra edeceğiz. Dışişleri Bakanlarımız tarihi belirleyecekler. Görüşmelerimizde FETÖ terör örgütüyle mücadelemizi de değerlendirdik. Bu terör örgütü 15 Temmuz 2016'da demokrasimizi hedef alan başarısız bir darbe girişiminde bulundu. Milletimizin direnişi sayesinde boşa çıkardığımız bu terör eyleminde maalesef 251 insanımızı alçakça şehit ettiler. Dost ve kardeş ülke Arnavutluk'ta FETÖ'nün hala faaliyet alanı bulabilmesi evlatlarını şehit veren aileleri derinden üzmektedir. Önümüzdeki dönem Arnavutluk'ta daha somut, hızlı adımlar atılması en samimi beklentimizdir. Sayın Başbakanla ekonomik ilişkileri de masaya yatırdık. Hedef 1 milyar dolar ticaret haddi hedefimizi yakalayarak kısa sürede ulaşalım istiyorum. Arnavutluk'ta en büyük yatırımcı Türkiye olacaktır. 3,5 milyar dolar yatırım miktarımız vardır.

"HASTANE NOKTASINDA TALEPLERİNİ ALDIM"

Arnavutluk makamlarının vereceği güçlü destekle bu sayıların daha da artacağına inanıyorum. Sözlerime son verirken özellikle hastane noktasındaki talepleri de ikili görüşmede değerli dostumdan aldım. Sağlık Bakanımıza da gerekli talimatı vermek üzere bu ihtiyacı insan unsuru noktasında gidererek üzerimize düşeni yapacağız."

SORULAR VE YANITLAR

(AB'nin Türkiye'ye yönelik bölgedeki tutumu) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Burada AB'nin yaklaşım tarzından öte bizim için NATO'nun yaklaşım tarzı çok daha önemli. Çünkü AB henüz Türkiye'yi üye ülke olarak kabul etmiyor. Fasılların görüşmesinden tutunuz da aç kapa meselesinde sadece 1. fasılda geçici kapama yaptılar. Diğerleriyle ilgili maalesef oyalama taktiği devam ediyor. Biz NATO'nun onurlu, güçlü bir üyesiyiz. NATO ile ilgili atılacak adımlarda bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Balkanlar'ın özellikle ikili görüşmede değerli dostumla konuştuk. Balkanlar'ın barış ve huzurunu çok önemsiyoruz. Üzerimize düşeni bugüne kadar nasıl yaptıysak bundan sonra da aynı şekilde Balkanlar'dan barış ve huzurun teminatı için bizler de garantör ülkelerden bir tanesiyiz."

"KARDEŞLİK HUKUKU FARKLI, DOSTLUK HUKUKU FARKLI"

Arnavut gazetecinin "Arnavutluk'a vermiş olduğunuz destek, hiçbir ülkenin verdiği destekle kıyaslanamaz. Acaba AB sizin Arnavutluk'a verdiğiniz destek ve ilgiden dolayı endişeli midir? Sizin Arnavutluk'ta yaptığınız yatırımların karşılığı olur mu? Bunun arkasında ne var?" şeklindeki sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle yanıt verdi.

Erdoğan: Futbolda ters köşe diye bir anlayış vardır. Bizi ters köşe yapmak istiyorsun galiba. Ama biz ters köşe olmayacağız. Kardeşlik hukuku farklıdır. Kardeşlik hukuku içerisinde öyle destekler olur ki, kardeşliğinizin gereği olur. Bir de öyle ikili ilişki olur ki, o da borçlar hukukuna dayalı olur. Şu anda deprem felaketinde yaşanan olay kardeşlik hukukuna dayalıdır, borçlar hukukuna dayalıdır. Bizler orada eserleri süratle inşa ettik, tarihi miras da kardeşlik hukukuna dayalıdır. Aynı şekilde tarihi eserlerin inşa ve ihyasını yapıyoruz. Buralarda herhangi bir şey aramanın anlamı yok, zira kardeşiz. Ne zaman, nerede ne olacak, bunun sorgulanması yapılmaz."

"EN KAPALI OLDUĞUMUZ ZAMANDA BİLE TÜRKİYE İLİŞKİLERİMİZ VARDI"

Aynı gazetecinin "kardeşten alınan borçların bir seviyesi olmalı. Acaba Arnavutluk-Türkiye arasında durum böyle mi acaba?" sorusunu Arnavutluk Başbakanı Rama şöyle yanıtladı:



Rama: Bugün yolda bazı yorumlara baktım. Beni güldüren şöyle bir yorum vardı; iyi ki Müslüman değilsin; yoksa sayın Cumhurbaşkanı Müslüman olsaydı kim bilir AB hakkında ne diyecekti. Ben katoliğim, eşim Müslümandır. Ama ben inanmıyorum ki, ister Arnavutluk'ta ister AB'de Arnavutluk ve Türkiye arasındaki ilişkiler konusunda kimsenin endişesi olmasın. Bu geleneksel bir ilişki sonuçta. Arnavutluk'un çok kapalı ülke olduğu zamanlarda bile Türkiye ile ilişkiler, eski tarihten gelen geleneksel ilişkidir bu. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aramızdaki ilişki konusunda endişelenecek hiçbir şey yok; tam tersine yapılan yorumlar gerçekten gülünçtür. Bunu komplo teorileri yürüten yapan insanlar yapar bu yorumları.

"BU KADAR SIK ERDOĞAN'LA GÖRÜŞMEM BENİM İÇİN AYRICALIKTIR"

Gerçek şu ki; bazı şeyler var ki, onları bozamazsınız. Ben sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hükümeti dışında özel toplantı ayarlayarak destek veren bir başka hükümet bilmiyorum. Bu hükümetin Kosova Parlamentosu'nu doğrudan takip etmiş, onu bağımsız olarak tanıyan ilklerden biri oldu. Yanımda bulunan beyefendi yaptı bunu. Türkiye'nin bölgedeki rolü değiştirilemez, tektir ve şüphesiz ki çok yapıcı bir roldür. Barışı destekleyen yapıcı bir roldür. Bütün atılan gölgeler, özellikle Türkiye'de Cumhurbaşkanı üzerine atılan gölgelerin hepsi senaryodur. Düşüncelerin, farklı yorumların senaryolarıdır bunlar, gerçekle uymuyor. Bu benim için ayrıcalıktır. Küçük bir ülkenin başbakanı olarak bu kadar sık Erdoğan'la görüşebilmem ayrıcalıktır. Hiçbir zaman onunla yaptığım görüşmelerde bana ders veren hoca pozisyonunda onu hiç görmedim. Bana farklı reçeteler veren bir hoca olarak görmedim onu.

"ERDOĞAN SÖYLEDİĞİNİ YAPAN, YAPTIĞINI SÖYLEYEN TEK LİDER"

Beni zor durumda bırakan hiç olmadı onun pozisyonu. Böyle bir ilişkimiz olmadı. Tam tersine karşılıklı saygı vardı. Bunlar önemli şeyler. Bu ilişkide tabii ki çıkar vardır. Bu büyük çıkar nedir: işte bu onun konuşmalarının, projelerinin gerçekleştirilmesinde o büyük çıkar. Benim için özel bir gün. Bu kadar açık söylememiştim, uluslararası arenada çok sık rastlanmaz ki, ebediyyen ve hayıra hayır diyen liderlerle görüşebilmek, bunları kolay kolay bulamıyorsunuz. Gerçek bir lidere rastlamak kolay değildir. Erdoğan gibi söylediğini yapan, yaptığını söyleyen tek kişi kendisidir. Ben onunla yaptığım görüşmelerde alenen duyduğum hiçbir şeyi gizli duymadım. Arnavutluk ve Türkiye ilişkileri çok önemlidir. Türkiye'nin AB ilişkileri de önemlidir. Arnavutluk ve Balkanlar ilişkisi Türkiye sayesinde önemlidir. AB Türkiyesiz olursa gerçekten iyi bir yola varmayacaktır. Türkiye çok önemli bir ülkedir AB'nin güvenliği açısından. Ben bütün görüşmelerde bunu söyledim, çünkü bu gerçek. Ne zaman görüşmeler yapılır, biz Türkiye'yi mi, AB'yi mi seçelim diye bir şey olamaz. Biz Türkiye'nin çok yakın dostuyuz. Ayrıca AB'nin stratejik müttefikiyiz. Biz burada bir seçim yapmak zorunda değiliz. Bizim tek seçimimiz var o da Arnavutluk'tur. Sayın Erdoğan bana çok sık söylüyor; günün sonunda alınan her karar Arnavutluk ve Arnavutlar içindir. Ne Türkiye için ne başkaları içindir, teşekkür ederim."

ARNAVUTLUK MECLİSİ'NE HİTAP ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Meclisi'ne de hitap ederek şunları kaydetti: "Bundan 3 hafta önce sayın Meclis Başkanı Nikola'yı Türkiye'ye misafir ettik. Kendisiyle parlamentolar arası ilişkilerin önümüzdeki dönemde nasıl ileri götürülebileceği konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanından kısa bir süre sonra 1923 yılında akdettiğimiz ilk dostluk anlaşmalarından biri de Arnavutluk'la yapılmıştır. İlişkilerimiz sadece devletten devlete değil insandan insana olduğunu izhar ediyordu. Arnavutluk bizim gönül komşumuzdur. 6 asrı bulan güçlü bir maziye dayanıyor. Ortak tarihimizin izleri İşkodra'nın taş konaklarında, Berat'ın cumbalı evlerinde, Ethem Bey Camii'nin minaresinde ifadesini buluyor.

"ÜSTESİNDEN GELEMEYECEĞİMİZ SORUN OLAMAZ"

Hükümetlerimizin gayretleri sayesinde ülkelerimiz arasındaki işbirliğini geliştirmek için çok güzel bir iklime sahibiz. Sayın başbakanın 2013 yılında Türkiye'yi Arnavutluk stratejik ortak ilan etmesi, imzaladığımız ortak siyasi bildirisiyle ilişkilerimizi stratejik ortak seviyesine çıkardı. Türkiye ile Arnavutluk elele verdiğinde Allah'ın izniyle üstesinden gelemeyeceği sorun, çözemeyeceği sıkıntı, ulaşamayacağı hedef kalmaz. Yeter ki kardeşliğimize kuşatıcı yaklaşımımıza, ortak hedeflerimize, işbirliğimizi sürekli daha ileri taşıma azmimize sıkı sıkıya sahip çıkalım.

"KOSOVA'YI TANIYAN İKİNCİ ÜLKE OLDUK"

Bu güzel ve sevindirici tabloyu hiç kimsenin bozmasına izin vermeyeceğine yürekten inanıyorum. Balkanlar'da kalıcı barış, güven ve istikrar ortamının tesisi, iyi komşuluk ilişkilerinin, bölgesel işbirliğinin temini, Türk dış politikasının öncelikleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Kosova birinci sırada ABD tarafından tanınmıştır. Bakanlar Kurulu toplantısında o zaman Başbakanım. İkinci olarak anında biz Kosova'yı tanıdık. O günden bugüne de Kosova'nın dünyada tanınması mücadelesini vermeye devam ediyoruz.

"ARNAVUTLUK'LA ÖRNEK BİR İLİŞKİ İÇERİSİNDEYİZ"

Tarihi bağlarımız yanında NATO'daki müttefiklik hukukumuz da ilişkilerimizin güvenlik boyutunda önemli yere sahiptir. Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci çatısı altında Arnavutluk'la örnek bir ilişki içerisindeyiz. Türkiye ve Arnavutluk'un bölgede barış ve istikrarın kökleşmesi bakımından müştereken oynadığı rolü bu örneklerde çarpıcı şekilde görmek mümkündür. Arnavutluk'un üstlendiği BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliğini tebrik ediyorum.

"HASTANEYİ 68 GÜN GİBİ REKOR SÜREDE TAMAMLADIK"

Türk Milleti her zaman olduğu gibi tüm gücü ve imkanlarıyla Arnavutluk halkının yanındadır. Nitekim deprem ve koronavirüs salgınında Arnavutluk'a en etkin ve samimi yardımları sağlayan ilk ülke Türkiye olmuştur. Şu anda da TURKOVAC aşını çıkardık. Her zaman imkanlarımızla Arnavutluk'un yanında olacağız. Geçtiğimiz Nisan ayında Arnavutluk kardeşlerimiz için 68 gün gibi kısa sürede Türkiye-Arnavutluk Dostluk Hastanesi'ni hizmete aldık, bugün de deprem konutlarının teslimini gerçekleştirdik.

"MAALESEF FETÖ ARNAVUTLUK'TA MEVCUDİYETİNİ DEVAM ETTİRİYOR"

Bu katkılarımız Arnavut kardeşlerimizin yaralarına bir nebze merhem olmuşsa ne mutlu bize. Devlet, sivil toplum kuruluşlarımız, iş dünyamızla ihtiyaç duyduğu her alanda Arnavutluk'un yanında yer almayı sürdüreceğiz. Arnavut dostlarımızın da Türkiye'nin hassasiyetini göstereceğine yürekten inanıyorum. Demokrasimize kast eden Meclisimizi bombalayan FETÖ terör örgütüyle mücadele bu hassasiyetimizlerimizde yer alıyor. Maalesef Arnavutluk'ta eğitim, sağlık, dini kurumlar ve özel sektörün kaydadeğer kısmında hala mevcudiyetlerini devam ettiriyor. Gerçek dost acı da olsa hakikatleri dile getirmekten çekinmeyendir.

"BU YAPIDAN NE KADAR ÇABUK KURTULURSANIZ..."

FETÖ meselesinde doğru bildiklerimizi açık yüreklilikle ifade etmeyi kardeşliğimizin, dostluğumuzun, stratejik ortaklığımızın icabı olarak görüyoruz. Bu yapı tıpkı zehirli yılan gibi eninde sonunda kendisine kol kanat gerenleri sokan, sokacak olan bir ihanet çetesidir. Buradaki FETÖ iltisaklı kurum ve çevrelerde gizli gündemleri olduğundan vakti saati geldiğinde gerçek yüzlerini ortaya çıkaracaklarından zerre şüpheniz olmasın. Arnavutluk'un güvenliği için de tehdit oluşturan bu yapıdan ne kadar çabuk kurtulursanız geleceğinizi o kadar olumlu hale getirirsiniz.

"BU MESELEDE VAKİT KAYBETMEKTEN ÖTÜRÜ ÜZÜNTÜLÜYÜZ"

Biz bu hakikati ağır bedeller ödeyerek yaşadık. Sizlerin de aynı akıbete uğramamanız için bunları dile getirmeyi bir kardeşlik görevi telakki ediyorum. Arnavutluk'tan FETÖ yapılanmasına karşı hemen harekete geçirerek ilişkilerimizin gölgelenmesine meydan verilmemesini bekliyoruz. Birlikte adım atacak onca husus varken böyle bir meselede vakit kaybetmekten üzüntülüyüz. İnşallah bir dahaki temasımızı bu konuyu gündemden çıkarmış olarak yapmayı ümit ediyoruz."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ETHEM BEY CAMİ'NİN AÇILIŞINA KATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'ta Ethem Bey Cami 'nin açılışına katıldı ve açıklama yaptı:

"Bugün bizleri biraraya getiren, gönüllerimizi böylesi güzel bir vesile ile buluşturan yüce Allah'a hamdu senalar ediyorum. Sabrınız, muhabbetiniz ve ahde vefanız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biliyorum ki Üsküb'den geldiniz, biliyorum İşkodra'dan geldiniz. Saatlerce burada beklediniz. Ve bugün Arnavutluk'ta her bakımdan dolu dolu bir gün geçiriyoruz.

Kosova'dan gelen kardeşlerim var. Onlara da kalbi selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Aramızdaki kardeşliğin nişanesi olan eserlri, projeleri hizmete açmanın sevincini paylaşıyoruz.

Bu sabah inşa edilen deprem konutlarının teslimini gerçekleştirdik. 21 Eylül ve 26 Kasım 2019 tarihlerinde meydana gelen depremlerin yaralarının sarıldığını görmekten büyük bir memnuniyet duyduk. O depremde ölenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

522 konutun bugün tesliminden gerçekten milletim adına iftihar duydum. O dönemde Başbakan Edi Rama kardeşimle sürekli irtibat halinde oldum. Bu eserler meydana geldi. Az önce Arnavutluk Meclisi'nde sizlerin temsilcilerine hitap etme imkanı buldum. Şimdi de Ethem Bey Camiimizi TİKA tarafından yapılan restorasyonu sonrasında yeniden ibadete açılışının bahtiyarlığını yaşıyoruz.

Türkiye'nin ve Arnavutluk'un ortak tarihi ve kültürel mirası olan Ethem Bey Camii aynı zamanda Tiran'ın mücevheridir. Evlad-ı Fatihan tarafından ilmek ilmek işlenerek her bir noktasına, her bir zerresine, el emeği göz nuru dökülerek inşa edilen camimiz hamdolsun eski ihtişamına, mimari zarafetine yeniden kavuşuyor.

Kalem işi renkli süslemeleriyle Balkanlar'da çok yaygın olan ince bir sanat anlayışını bizlere sunan bu eşsiz eser, mimari bakımından da Osmanlı döneminin izlerini taşıyan bu eser günümüze ulaşmıştır. Gündüzleri Tiran'a ayrı bir güzellik katan camimiz inşallah bundan sonra da geceleri de dış cephe aydınlatmasıyla görenleri kendine meftun bırakacaktır.

Türkiye olarak kültürel mirasımıza ait eserleri ihya etmenin yanı sıra Arnavutluk'un kalkınmasına destek olmaya önem veriyoruz. Bu kapsamda TİKA marifetiyle 1996 yılından bu yana 546 projeyi hayata geçirdik. İnşallah bundan sonra da Arnavut halkının yanında olmayı sürdüreceğiz.

Fevkalade bir durum olmaması halinde inşallah Ramazan'a kadar Namazgâh Camii'ni de bitireceğiz. Balkanlar'da Türkiye ve Arnavutluk'un yakın, samimi, etkin işbirliğiyle üstesinden gelinemeyecek hiçbir mesele olmadığına inanıyorum. Değerli dostum Başbakan Edi Rama ile birlikte inşallah bu tür eserlerimizi bir an önce hayata geçirmenin kardeşliğimizin bir gereği olduğuna inanıyorum.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken Ethem Bey Camiimizin Arnavutluk'taki kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Restorasyon sürecine verdikleri destek için sayın Başbakanın şahsında Arnavutluk makamlarına şükranlarımı sunuyorum.

Bu güzel camide edilecek duaların, yapılacak ibadetlerin Hak katında kabul olmasını niyaz ediyorum. Rabbim bizi sevgisiz, susuz, havasız, vatansız aynı zamanda mabetsiz, minaresiz, ezansız bırakmasın diyorum.

Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum".



NAMAZGÂH CAMİİ'Nİ GEZDİ

Arnavutluk´ta resmi ziyaretini sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tiran´daki Namazgah Cami'yi gezdi.