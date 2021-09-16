Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 Unesco Ahi Evran Anma Yılı – Ahi Evran İzinde Esnaf Buluşması'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;
"Bugün adına toplam kalite denen uygulamalar, ahiler tarafından zaten asırlardır kullanılıyor. Modern dünyanın son yüzyılda keşfettiği çareler bizim ahi nizamnamelerinde asırlardır yazılı bulunmaktadır.
'ESNAF BULUNDUĞU MUHİTİN YOL GÖSTERİCİSİDİR'
Ahi olmak için öncelikle çalışmak ve bir meslek sahibi olunması gerekir. Ahi Evran'ın da deri ustası olduğu bilinmektedir. Türkiye'de ailesinde esnaf olmayan neredeyse kimseyi bulamazsınız. Bugünkü büyük şirketlerimizin kökleri de esnaflıktan gelmektedir.
Esnaf, bulunduğu muhitin yol göstericisidir. Kapısı 72 millete açık esnasın olduğu yerde din dil ve ırk ayrımı da olmaz. Usta-çırak ilişkisiyle kazanılan kabiliyetler, gençleri sadece meslek sahibi yapmaz. Onlara vatan sevgisini ve kanaati öğretir.
'SALGIN EN ÇOK ESNAFIMIZI ETKİLEDİ'
2 yıldır dünyaya ağır darbe vuran salgın bizi de etkiledi. Bu süreçten etkilenenlerin başında esnaf ve ticaret erbabımız geliyor. Ağustos sonu itibariyle 2021 yılında 140 bin esnaf ve sanatkara faiz indirimli kredi temin edildi. Kredi ödemeleri ertelendi.
Buna rağmen Türkiye ve milletinin felaketinden kendine iktidar çıkarmaya çalışanların utanması olmadığını hep birlikte görüyoruz.
'HAYAT PAHALILIĞI KONUSUNDAKİ SIKINTIYI BİLİYORUZ'
Aldığımız tedbirler ve hayata geçirdiğimiz uygulamalar sayesinde dünyanın en yüksek büyüme rakamlarına biz ulaştık. Öte yandan enflasyonun yol açtığı hayat pahalılığı konusundaki sıkıntıyı biliyoruz. Raflardaki fahiş fiyatın önüne geçeceğiz.
'ŞEKER PANCARI ALIM FİYATINDA YÜZDE 25'LİK ARTIŞA GİTTİK'
(Şeker pancarı alım fiyatının 336 liradan 420 liraya yükseltilmesi) Yüzde 25'lik bir artışı ifade eden alım fiyatımızın hayırlı olmasını diliyorum."
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