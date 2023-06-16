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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan karne dağıtım töreninde açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daki karne dağıtım töreninde konuştu

Giriş: 16.06.2023 - 15:20 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan karne dağıtım töreninde açıklamalarda bulundu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daki karne dağıtım töreninde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından bazı başlıklar şöyle:

Yaklaşık 27 milyon öğrencimiz bulunuyor. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmesi için elimizden geleni yapıyoruz.

Geçen ay yaptığımız 45 bin yeni öğretmen atamasıyla eğitim ordumuzu daha da güçlendirdik. Son atamayla birlikte göreve başlayan öğretmen sayısı 800 bini buldu. İhtiyaç duyulan yerlere atama yapmayı sürdüreceğiz. Okulları yazın pırıl pırıl yaparak, yeni döneme hazır hale getireceğiz.

ÖĞRENCİLERE ÖNERİLER

Bir Teknofest gençliği olarak her an uzayla iç içe olmayı amaç edineceksiniz, yazın sevdiklerinizle keyifli zamanlar geçirirken kitapla, okumayla bağınızı kesmeyin. Kendinizi sadece ekran başına mahkum etmeyin, yeni şeyler öğrenme şevkinizin kaybolmasına izin vermeyin, yaz için ücretsiz kamplarımız var, merdiven altı kapkaççılara kendinizi kaptırmayın.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak bu hafta sonu sınava girecek öğrencilere de başarılar dileyerek, öğrencilere iyi tatiller dileklerinde bulundu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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