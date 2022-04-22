Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta sakatlanan sarı-lacivertli futbolcu Miguel Crespo'nun ayağında kırık tespit edildiği duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Karşılaşmada aldığı darbe sonrası sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Miguel Crespo'nun ilk tespitlerde sağ ayak 5. metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edilmiştir. Futbolcumuzun durumu yarın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılacak kontroller sonrası belli olacaktır." ifadelerine yer verildi.