Covid aşısı 11 Aralık'ta başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Muhtemelen Aralık'ta 20 milyon aşı gelecek" dedi.

"ARALIKTA 20 MİLYON TEMİN EDECEĞİZ"

Bakan Koca, "Aşıyla ilgili olarak aralık ayında yoğun bir şekilde başlamak istiyoruz. İnaktif dediğimiz teknik olarak iyi bildiğimiz yan etkisinin az olduğunu bildiğimiz aşıdan 50 milyon imzalandı. Aralık’ta 20 milyon temin edeceğiz. Ocak 20, şubat 20 artırmak istiyoruz. Aralık, ocak ayında daha yoğun aşılamayı hedefliyoruz. Pfizer aşısıyla ilgili de yoğun görüşmeler içindeyiz. Yerli aşı nisan sonrası devreye gireceği için nisana kadar temin edilebilecek tüm aşıyı almak istiyoruz. Ne kadar olursa almaya talip olduğumuzu söyledik" dedi.

Bakan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ayrıca dünyada erken ruhsat alabilecek firmalarla yakın iletişim halindeyiz. Aralık, ocak ayını hedefleyerek yoğun şekilde yapmak istiyoruz. Yerli aşı birinci fazı aralıkta bitirebilir, faz ikiye geçeriz. Nisanda üçüncü faz ve yaygın kullanıma geçebileceğimizi düşünüyoruz.

Vatandaşımız için güvenilir aşıyı tercih edip erken dönemde temin edip yapma taraftarıyız. Aralık 11'inden sonra yaygın bir şekilde sağlık çalışanları ile başlayacak."

SÖZLEŞMELER İMZALANDI

Aşı uygulama stratejisini Bilim Kurulu hazırlayacak. Aşının ilk önce sağlık çalışanlarına yapılacağını belirten Bakan Koca, (Aşı) Nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili Bilim Kurulu çalışıyor, netlik oluştuğunda paylaşmış olacağız. Hizmet sektörü var, temas halinde olanlar olabilir. Nasıl planlama olacağı stratejiye göre yapılır. Riskli gruplar öncelikli olur" diye konuştu.

ÇİN AŞISI

Çin aşısında güvenilirlik hakkında da konuşan Bakan Koca, "Bu aşıların değeri var. Herkesin farklı stratejisi olabilir. Vatandaşımıza güvenli etkinliğini bildiğimiz aşıyı temin etmek zorundayız. Bilim Kurulu bilgilendirme yapacak" dedi.

Bakan Koca geçtiğimiz günlerde Çin merkezli Sinovac firması tarafından üretilen Covid-19 aşısından aralık ayında asgari 10 milyon olmak üzere 20 milyon hedeflendiğini belirterek, şunları söylemişti: "Ocak ayında 20 milyonda sorun yok. 50 milyon doz için sözleşme imzalandı."