Spor Toto Süper Lig’in 29. hafta maçında Yeni Malatyaspor, deplasmanda Altay’a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, açıklamalarda bulundu.
Cihat Arslan, “Altay’ı tebrik ediyorum. Biz kötü bir gol yedik. Penaltı pozisyonunun tekrarını izleyemedim, pozisyona çok hakim değilim. Hakem hataları olabilir ama biz futbolun içinde kalmaya devam edeceğiz. Devre arasında başkanımız maçın ikinci yarısını oynamamamızı rica etti. Ben de ‘Başkanım, emriniz başımızın üstüne ama bu kadar insan tribüne geliyor, yayın için geliyorlar. Futbola saygımız gereği bu maçın sahada bitmesi lazım. Müsaade ederseniz biz ikinci yarıyı oynayalım’ dedim. Sağ olsun o da beni kırmadı. Mücadelemize devam edeceğiz. Başımızı öne eğecek bir şey yok bizim. Zaman zaman iyi oynadık, 1-2 oyuncumuz performansının altında kaldı. Futbolun içinde bunlar var. Kaybettik ama kötü oynayarak kaybetmedik" şeklinde konuştu.
"Kurumları temizliyoruz da kurumları yönetenleri mi elden geçirmek lazım bilmiyorum"
Sadık ve Buğra’nın olmamasının yerli opsiyonu açısından ellerini bağladığını söyleyen Cihat Arslan, "Futbolu inşaattan gidip yönetince, kolay değil aritmetik yapmak lazım teknik direktör olarak. Böyle şeylere karşılaşıyoruz o yüzden hamle yapma konusunda sıkıntılarımız oldu. Maçı çevirebilirdik, sonrasında fiziksel olarak düştük. Biz de hep bir türküdür gidiyor, kurumları temizliyoruz da kurumları yönetenleri mi elden geçirmek lazım bilmiyorum. Kamuoyunun takdirine bırakmak lazım. Bir şey yapılıyor ve sonuç değişmiyorsa sistem sorgulanmalı" diye konuştu.
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