Altay, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi.

Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanan müsabakada 3 puana ulaşan taraf 1-0'lık skorla Altay oldu.

İzmir temsilcisine galibiyeti getiren golü 44. dakikada penaltıdan deneyimli forvet Marco Paixao kaydetti.

Bu sonucun ardından puanını 29'a yükselten Altay, maç fazlasıyla 17. sırada yer aldı.

Ligin son sırasında bulunan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un ise 20 puanı bulunuyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maçı Malatya temsilcisi 2-1 kazanmıştı.