Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem CHP Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Saadet Partisi'ne geçti! - Son dakika haberler

        Son dakika haberi CHP vekili Kasap, Saadet Partisi'ne geçti!

        CHP Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Saadet Partisi'ne geçti. Dilekçe TBMM Genel Sekreterliği'ne verildi. Saadet Partisi'nin vekil sayısı yeniden 20 oldu. CHP Genel Başkanı Özel de konuya ilişkin açıklamada bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2023 - 11:42 Güncelleme: 16.12.2023 - 12:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP vekili Kasap, Saadet Partisi'ne geçti!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        TBMM Genel Kurulu'nda konuşma yaptığı sırada fenalaşan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in ölümünün ardından, Meclis'te grubu bulunan Saadet ile Gelecek partilerinin vekil sayısı 19'a düşmüştü.

        BAŞKANVEKİLİ GÜNAYDIN AÇIKLADI

        Bütçe görüşmelerinde saadet partisi 19 vekile düştüğü için bugün söz hakkı verilmedi. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın,, CHP Milletvekili Ali Fazıl Kasap’ın Saadet Partisi’ne geçtiğini açıkladı. Bütçe görüşmelerinin ardından Kasap'ın yeniden Saadet Partisi'nden CHP’ye geçeceği öğrenildi.

        YENİDEN MECLİS'TE 20 SAYISINA ULAŞTI

        Kasap'ın dilekçesi TBMM Genel Sekreterliği’ne verildi. Böylelikle Gelecek ve Saadet Partisi’nin vekil sayısı yeniden 20 oldu ve bütçe görüşmelerinde söz sahibi olma hakkı kazandı.

        ÖZEL: BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ BOYUNCA

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları ifade etti: “Biz bu grubun düşmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Bütün muhalefet partilerinin birer milletvekili ile demokrasi dayanışması yapması önerdik. Ancak bugün saat 11’e doğru henüz bütün partilerin bu kararı alamadığını öğrendik ve 11’de görüşmeler başlıyordu. Kütahya Milletvekilimiz Ali Fazıl Kasap, grubumuz adına bir fedakârlık yaparak bütçe görüşmeleri boyunca Saadet Partisi’ne katılıyor. Saadet Partisi her gün 60 dakikalık söz hakkını kullanacak. Bu konuyla ilgili Sayın Temel Karamollaoğlu ile dün akşam saatlerinde bir telefon görüşmesi de yapmıştık."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Futbol hakemleri, maçlara çıkma kararı aldı
        Futbol hakemleri, maçlara çıkma kararı aldı
        Anne ve babasını bıçakladı! Oğlunu öldürdü!
        Anne ve babasını bıçakladı! Oğlunu öldürdü!
        Halil Umut Meler ilk kez konuştu!
        Halil Umut Meler ilk kez konuştu!
        Çocuklara verilen melatonin takviyeleri tehlike saçıyor
        Çocuklara verilen melatonin takviyeleri tehlike saçıyor
        Konutta satışlar düştü, kiralar ne olacak?
        Konutta satışlar düştü, kiralar ne olacak?
        Fenerbahçe'nin istediği rakam...
        Fenerbahçe'nin istediği rakam...
        5000 TL ikramiye ne zaman ödenecek?
        5000 TL ikramiye ne zaman ödenecek?
        Türk bayrağı dikmek için açılan kuyuda buldular
        Türk bayrağı dikmek için açılan kuyuda buldular
        Bir kentimizde sağanak etkili oldu! Saat:14.00'e kadar motosiklet kullanımı yasaklandı!
        Bir kentimizde sağanak etkili oldu! Saat:14.00'e kadar motosiklet kullanımı yasaklandı!
        Karadenizliler karalahana çorbasını 'yedirmedi'
        Karadenizliler karalahana çorbasını 'yedirmedi'
        İstanbul'da 1 günlük artış ne oldu? Barajlardan haber var!
        İstanbul'da 1 günlük artış ne oldu? Barajlardan haber var!
        "Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin!"
        "Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin!"
        İran: Bir Mossad ajanını idam ettik
        İran: Bir Mossad ajanını idam ettik
        "Keşke göğüslerimi hiç büyütmeseydim"
        "Keşke göğüslerimi hiç büyütmeseydim"
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan açıklamalar
        Meteoroloji saat verdi! 14 kent için "sarı" 3 il için "turuncu" alarm! Fırtına ve sağanak!
        Meteoroloji saat verdi! 14 kent için "sarı" 3 il için "turuncu" alarm! Fırtına ve sağanak!
        Metroyu kurtarma operasyonu
        Metroyu kurtarma operasyonu
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Habertürk Anasayfa