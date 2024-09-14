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        Haberler Gündem Politika Son dakika haberi: CHP lideri Özgür Özel'den 'Gezi özrü' açıklaması | Son dakika haberleri

        CHP lideri Özel'den 'Gezi özrü' açıklaması

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gezi olayları nedeniyle de özür dilemesi gerektiğine yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadelerinin ardından açıklamada bulundu. İşte Özel'in açıklamasından başlıklar...

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        Habertürk
        Giriş: 14.09.2024 - 11:40 Güncelleme: 14.09.2024 - 11:53
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        CHP lideri Özel'den 'Gezi özrü' açıklaması
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi 1. ve 2. Etap Eğitim-Öğretim Binaları Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunmuştu.

        Konuşmasında Gezi olaylarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ağaç bahanesiyle ayaklanmanın Türkiye'ye maliyeti 1.4 milyar dolardır. Ekonomimizde en parlak dönem yaşanırken bu olayların alevlendirilmesi bir komplodur. Bir özür bahsi açıyorlar. Gezi olayları için çıkıp özür dilemesi gerekenler varsa milletin otobüsünü yakıp yıkanlardır. Gezi olayları ile ilgili çıkıp özür dilemesi gereken biri varsa, asıl özeleştiri yapması gerekenler haftalarca sokakları kargaşaya boğanlardır" demişti.

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        Bu açıklamanın ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel katıldığı programda açıklamalarda bulundu. İşte Özel'in açıklamasından dikkat çeken satır başları:

        "CEZAEVİNDE DİLRUBA'YA ÖZÜR DİLE' DEDİM"

        "Gezi ile ilgili özür dile diyen yok. Dilruba'nın yanımda oturması nedeniyle yaptığı açıklamalarda, 'CHP bize böyle bir şey söyledi' diyor. Biz bir şey söyleyeceksek zaten yüzüne söyleriz. 22 yıl sonra vatandaş bu ülkeyi yöneten partiyi ikinci parti, bizi 1. parti yaptı. Milletin mesajı net, derdimizi çözün diyor. Ama başka yerlerden gerginlik çıkarıyor. Dilruba'ya, cezaevindeyken kalbini kırdıkların vardır özür dile dedim.

        Ben onun üzdükleri adına özür diledim. Tayyip bey de muhalefeti kırdığı ifadeler adına özür dilesin. Özür dilemek normalleşmek; vatandaşın derdine eğilmek cesaret işidir. Ama her şeye oy diye bakarsanız bu hale düşmüşsünüz demektir. Yanına oturtmakla oluyor olsaydı; Tayyip beyin yakınındaki, 'Atatürk'ün heykelleri köpek leşi sürüklenecek' diyen, 'Atatürkçü olan cenazeme gelmesin' diyen adamın dirisine de ölüsüne de gitti. O zaman bunun için kendisi de özür dilesin.

        Atatürk'e dolaylı yoldan kafir dediler. Birkaç meczup cami cami gezip kadınlara sövüyor. Onun için özür dileyin o zaman. CHP yerelde iktidardır arı gibi çalışıyoruz millet için. CHP'nin her bir belediyesi hizmette yarışıyor. Dün Kocaeli'nde 4 tane açılış yaptım. Tayyip bey kavgaya bakıyor. Artık vatandaş illallah dedi. Bu iş kavgayla olsaydı 31 Mart'tan önce olurdu.

        "GELECEK YIL KASIM AYI SON TARİHTİR"

        Gezi ile ilgili bir özür dilenecekse Vera, babasız okula başladı ondan özür dilenmeli. Vatandaşın derdi işsizliktir, yoksulluktur. Nasıl 31 Mart'ta millet doğru kararını verdiyse, gelecek yıl kasım ayı son tarihtir. Bugünden seçimin gününü söyleyelim. Kim milleti nasıl kurtaracaksa anlatsın. Biz yeteri kadar küfür, hakaret gördük.

        Bundan sonra da böyle devam edeceğiz. Hulusi bey iki dava açmıştı. Biri yürümedi, diğer davada o günün parasıyla tazminat 500 bin TL'dir ve onu biz kazandık. Hulusi Akar arkasında bir kişi bulamadı. Bana 224 amiral ve general, senin için ifade vereceğiz dediği gün o dava bitti. İsterse 2.5 milyon TL'lik bir dava açsın yine hesaplaşalım yargı önünde. Onun silah arkadaşları benim yanımda oldular. Günü geldiğinde silah arkadaşlarının gözüne bakıp bunun muhasebesini yapacaksın Hulusi Akar."

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        #CHP
        #Özgür Özel
        #Son dakika haberler
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