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Son dakika haberi CHP ile Zafer Partisi arasındaki protokolün detayları belli oldu

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın üzerinde uzlaştığı protokolün detayları ortaya çıktı

Giriş: 24.05.2023 - 11:48 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA: CHP ile Zafer Partisi arasındaki protokolün detayları belli oldu - 2023 Seçim Haberleri
CHP ile Zafer Partisi arasındaki protokolün detayları belli oldu
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Habertürk Ankara

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında imzalanan protokolün detayları ortaya çıktı. 7 maddelik protokolde, Anayasa'nın ilk 4 maddesi, göçmenlerin geri gönderilmesi, terörle mücadele, liyakatın esas alınması ve yolsuzlukla mücadele maddeleri öne çıktı.

CHP ile Zafer Partisi arasında imzalanan protokolün detayları ortaya çıktı.

İmzalanan protokol şöyle:

"Bu protokol, Zafer Partisi ile Millet İttifakı Bileşenleri arasında, Cumhurbaşkanlığı İkinci tur seçiminde ve sonraki süreçte yapılacak iş birliği esaslarını kapsamaktadır.

Amaç:

21 yıllık AKP hükümetlerinin yarattığı sosyal yıkım, yolsuzluk, yoksulluk, devlet krizi, sığınmacı sorunu, rant-borç-talan ekonomisi ve neden olduğu ağır ekonomi sorunları ve toplumun siyasi kutuplara bölünmesine karşı devletin yeniden düzenlenmesi; millî birlik ve beraberliğin sağlanması, yoksulluk, yolsuzluk, yasaklar ve ağır ekonomi sorunlarının çözümü, Türkiye için ağır bir güvenlik ve demografi sorunu oluşturan sığınmacı ve kaçakların gönderilmesi için ortak çalışma ve iş birliği detaylarının tespit edilmesidir.

Temel İlkeler

1-Anayasamızın ilk 4 maddesi ve 66. madde de yer alan Türk Vatandaşlığı konusundaki tanımı ve içeriği korunacaktır.

2-1924 yılında kurulan milli-üniter-laik devletten asla taviz verilmeyecektir. Bu değerlere bağlı kalınacaktır.

3- Başta Suriyeliler olmak üzere tüm sığınmacılar ve kaçaklar en geç 1 yıl içerisinde ülkelerine geri gönderilecektir.

4. Devletin varlığı ve bütünlüğünü hedef alan başta FETÖ, PKK, IŞİD olmak üzere bütün terör örgütleri ile etkin ve kararlı mücadele edilecektir. Terörle mücadele çerçevesinde, terörle bağlantısı hukuki kanıtlarla sabit olan mahalli idare yöneticileri yerine devlet görevlileri ataması uygulamasına yargı kararı çerçevesinde devam edilecektir. Terörle müzakere değil, mücadele edilecektir. Türkiye’nin milli ve üniter devlet yapısını hedef alan hiçbir siyasi ve hukuki düzenlemeye izin verilmeyecektir.

5- Devletin bütün birimlerinde yapılacak görevlendirmelerde sadakat değil, liyakatin esas alınması sağlanacaktır.

6-Bütün yolsuzluklar ile hukuk çerçevesinde çok etkin bir şekilde mücadele edilecektir.

7- Devletin vatandaşına karşı şeffaf olunması ve açık davranması konularında tam mutabakata varılmıştır.

Haberi Hazırlayan : Ahmet Küçük
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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