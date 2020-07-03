DHA

İstanbul Zeytinburnu'nda cezaevinden izinli çıkan kişiyi sokakta başından vuran kadın, şahsın eski eşinin yeğeni çıktı.

Olay, Maltepe Mahallesi'nde önceki akşam saatlerinde meydana gelmişti. Çorum İskilip Açık Cezaevi'nden izinli çıkan Ali İhsan A. bir kadın tarafından silahla başından vurularak ağır yaralandı. Ali İhsan A.'nın hastanede tedavisi devam ederken, polis ekipleri de kaçan kadını yakalamak için çalışma yaptı.

KADIN ESKİ EŞİNİN YEĞENİ ÇIKTI

Ekipler, Ali İhsan A.'yı vuran kişinin eski eşinin yeğeni Canan Atlı (33) olduğunu belirledi. Adresinin tespit edilmesinin ardından Atlı yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette sorguya alınan Canan Atlı'nın, kendisini fuhuş yapmaya zorladığı için Ali İhsan A.'yı vurduğunu iddia etti.

Canan Atlı'nın saldırıdan sonra kaçma anı bir iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Görüntülerde Canan Atlı'nın olay sonrası hızlı adımlarla kaçtığı görülüyor.