Cemevi Başkanı'na saldırıda 9 gözaltı

Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a saldırıyla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.

Geçtiğimiz cuma günü evine girerken 2 şüphelinin saldırısına uğramıştı. Soruşturma kapsamında 9 kişi gözaltına alındı.

Saldırganları yakalamak için özel ekip kuruldu. 3 günün sonunda saldırıyla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin irtibatları araştırılırken, gözaltı sayısı artabilir.