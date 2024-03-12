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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Cem Garipoğlu soruşturmasında flaş gelişme!

        Cem Garipoğlu soruşturmasında flaş gelişme!

        Münevver Karabulut'u, vahşice öldüren ve 10 yıl önce cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında flaş bir gelişme yaşandı. Cumhuriyet savcılığı, Adlı Tıp Kurumu'ndan Cem Garipoğlu'yla ilgili yapılan otopsi işlemi sırasında çekilen fotoğraf ve video kayıtlarını istedi. Alınan kayıtlar bilirkişiye gönderildi. Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, "Geldiğimiz noktada Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının otopsi fotoğraf ve videolarının bilirkişiye teslim edilmesi ve bu konuda bilirkişi incelemesi yaptırılması son derece önemli" dedi

        Giriş: 12.03.2024 - 14:31 Güncelleme: 12.03.2024 - 14:31
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        Cem Garipoğlu soruşturmasında flaş gelişme!
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        İstanbul Bahçeşehir’de, 15 yıl önce Cem Garipoğlu tarafından vahşice katledilen Münevver Karabulut cinayeti Türkiye gündemini sarsmıştı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, cinayetten 5 yıl sonra 2014 yılında katil zanlısı Cem Garipoğlu, yattığı Silivri Cezaevi’nde intihar etti.

        Ancak intihar eden kişinin Cem Garipoğlu olmadığına dair iddialar, kamuoyunda yıllardır bitmedi. Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir’in Cem Garipoğlu’nun mezarı açılsın talepleri reddedildi. Ancak açılan soruşturma kapsamında önemli bir gelişme yaşandı.

        SAVCILIK İVEDİ VİDEO VE FOTOĞRAFLARI İSTEDİ

        Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında savcılık, Adlı Tıp Kurumu’ndan Cem Garipoğlu’nun otopsi sırasında yapılan işlemlere ait çekilen fotoğraf ve videoları ivedi olarak gönderilmesini istedi.

        Savcılık tarafından Adlı Tıp Kurumu’na gönderilen yazılı talimatta şöyle denildi: “Başsavcılığımızca yürütülmekte olan bir soruşturmaya esas olmak üzere; 12/11/2014 tarih ve sayılı ekte gönderilen raporunuza konu otopsi işlemine ilişkin aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı müteveffa Cem Garipoğlu'nun klasik otopsi işlemi sırasında yapılan işlemlere dair fotoğrafları ve video kayıtlarının hazırlanıp ivedi Cumhuriyet Başsavcılığımızı gönderilmesi rica olunur.”

        GÖRÜNTÜLER BİLİRKİŞİYE GÖNDERİLDİ

        Savcılığın bu talebi üzerine Adlı Tıp Kurumu tarafından Cem Garipoğlu’nun otopsi işlemleri sırasında çekilen fotoğraflar ve videolar savcılığa gönderildi. Gönderilen kayıtlar, savcılık tarafından bilirkişiye gönderildi. Kayıtlar bilirkişi tarafından incelenerek hazırlanacak bir raporla savcılığa sunulacak. Bu incelemeyle kayıtların doğru olup olmadığı belirlenecek.

        AVUKAT EPÖZDEMİR: BU ÇOK ÖNEMLİ

        Karabulut ailesinin Avukatı Rezan Epözdemir, gelinen noktada Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının otopsi fotoğraf ve videolarının bilirkişiye teslim edilmesi ve bu konuda bilirkişi incelemesi yaptırılmasının son derece önemli olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:

        Bu başvurumuz neticesinde hukuki sürecin işlediğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Bir sonraki aşama şüphesiz ki mezarın açılması. Dosyada bunca delil varken, müvekkillerimizin yanı sıra Cem Garipoğlu’nun babası da mezarın açılmasını talep ediyorken, kamu vicdanı bu kadar rahatsızken mutlaka fethi kabir işlemi yapılmalıdır. Nitekim Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı da başvurumuz kapsamında bilirkişi incelemesi yaptırıyor. Umarım ceza muhakemesinin amacı olan maddi gerçek ortaya çıkar ve adalet tecelli eder.”

        “HERKES BU SORUYU SORUYOR”

        Kamuoyunda herkesin Cem Garipoğlu’nun ölmediğine inandığını belirten Epözdemir şöyle devam etti:

        ”Kamuoyunda, sosyal medyada, toplumsal hayatta, gittiğimiz üniversitelerde verdiğimiz panellerde herkes bu soruyu soruyor ve Cem Garipoğlu’nun öldüğüne inanmıyor. Bu şüpheleri ortadan kaldırmak ise yargının görevidir. Kamu vicdani rahatsızsa bir an önce fethi kabir işlemi yapılmalı ve gerekli incelemeler yapılmalıdır. Süreç sona yaklaşıyor, az kaldı, hukuki mücadelemiz sonuna kadar devam edecek.”

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        #Cem Garipoğlu
        #Son dakika haberler
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