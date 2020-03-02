DHA

İstanbul Kağıthane Çağlayan Mahallesi'nde bir binanın çatı katında çıkan yangında mahsur kalan bir kadın, alevler kurtulmak için aşağıda vatandaşların açtığı battaniyeye atladı. Dehşet anları kameralar yansıdı.

Kağıthane ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde 4 katlı bir biranın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatı katını sardı. Yangında bir kadının mahsur kaldığı görüldü. Alevlerden kaçan kadın teras duvarına çıktı. Bunu gören vatandaşlar hemen harekete geçip, aşağıda battaniye açtı. Önce tereddüt eden kadın, rüzgarın etkisiyle kendisine doğru gelen alevler ve dumanların arasında kalmasının ardından kendini boşluğa bıraktı.

Vatandaşların battaniye ile tuttuğu kadın, olay yerinde hazır bekleyen ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri de yangını yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı. Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, yangında dumandan etkilenen bir kişinin daha hastaneye kaldırıldığı bildirildi.