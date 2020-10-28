Çankırı'da eski koca dehşeti!

DHA

Çankırı'da 3 çocuk annesi Gülay Güneş Açıkgöz (40),bir ay önce boşandığı Mesut Açıkgöz tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü. Olayın ardından memleketi Adana'ya dönen Açıkgöz, burada polise teslim oldu.

Çankırı'da yaşayan Mesut ve Gülay Güneş Açıkgöz çifti, bir ay önce boşandı. Mesut Açıkgöz, boşanmanın ardından memleketi Adana'ya döndü. Dün yeniden Çankırı'ya gelen Açıkgöz, öğle saatlerinde eski eşinin Buğday Pazarı Mahallesi'nde yaşadığı evine gitti. Burada, Mesut Açıkgöz ile Gülay Güneş Açıkgöz arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mesut Açıkgöz, eski eşini tabancayla başının arkasından vurarak öldürdü. Gece saatlerinde Adana'ya dönen Mesut Açıkgöz, polise giderek eşini vurduğunu itiraf etti.

Adana polisinin bilgi verdiği Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirtilen adrese gittiğinde Gülay Güneş Açıkgöz'ün cansız bedeniyle karşılaştı. Açıkgöz'ün cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Çankırı Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Gülay Güneş Açıkgöz'ün bir fabrikada çalıştığı ve olay sırasında çocuklarının Adana'da eski eşinin ailesinin yanında olduğu belirtildi. Mesut Açıkgöz'ün, işlemlerinin ardından Çankırı'ya getirileceği belirtildi.