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Son dakika haberi Bursaspor'a 9 maç ceza!

PFDK, Bursaspor'a 9 maç seyircisiz oynama cezası verildiğini açıkladı.

Giriş: 09.03.2023 - 22:10 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi Bursaspor'a 9 maç ceza!
HABERTURK.COM / Ajanslar

PFDK, Amed Sportif maçındaki olayların ardından Bursaspor'a tarihi bir ceza verdi.

Kurul, Bursaspor'a 9 maç seyircisiz oynama cezası verildiğini açıkladı. Bursaspor'a 9 maçın yanı sıra toplamda 326 Bin TL de para cezası verildi.

PFDK'nın açıklaması şu şekilde;

"BURSASPOR Kulübünün, 05.03.2023 tarihinde oynanan BURSASPOR-AMED SPORTİF FAALİYETLER TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 3. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, taraftarları ile mensuplarının neden olduğu saha olayları ve talimatlara aykırı eylem nedeniyle FDT'nin 52/2., 46. ve 10/2. maddesi uyarınca 8 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 280.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübü görevlisi AŞKIN DEĞİRMENCİ'nin, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle 90 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübü görevlisi AYBARS TÜRKKAN'ın, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle 90 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

TFF 2. Lig takımlarından Bursaspor ile Amed Sportif Faaliyetler arasındaki müsabakayla ilgili olarak sorumlu kamu görevlisi 3 güvenlik yöneticisinin görevden uzaklaştırıldığı belirtilen açıklamada, bu kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı aktarılmıştı.

Pankart açma olayına karışan ilgililer hakkında teşhis, tespit ve yakalama çalışması ile maç sonunda soyunma odasında gerçekleşen darp olayına ilişkin ise sorumlular hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adli işlem başlatıldığı aktarılan açıklamada, bu kapsamda 7 kişinin gözaltına alındığı kaydedilmişti.

Maç ve sonrasında yaşanan olaylara yönelik soruşturma kapsamında yakalanan 9 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

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