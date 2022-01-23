Bolu Dağı tır ve kamyonlara kapatıldı

TEM Otoyolu ve D-100 karayolu Bolu Dağı geçişinde kar yağışı etkili oluyor. Karayolları ekipleri Bolu Dağı güzergahında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.
D-100 Karayolu Elmalık mevkisinde uygulama yapan trafik ekipleri, yoğun kar beklentisi ve buzlanma nedeniyle yolun ulaşıma kapanmaması için TIR’ların İstanbul istikametine geçişine izin vermiyor.
TIR ve kamyonlar Abant kavşağından döndürülerek TEM Otoyolu'na yönlendiriliyor. Tehlike madde taşıyan tankerlerin Bolu Dağı'nı kullanması yasak olduğu için, tankerler D-100 karayolunda yol kenarlarındaki dinlenme tesislerinde bekliyor.
KARAYOLLARI'NDAN AÇIKLAMA
Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada da, "Bolu Dağı geçişi TIR ve kamyon trafiğine, Devlet Yolu Bolu Dağı Geçişi ise tüm araç trafiğine kapatıldı" denildi.
TEM AÇILDI, D-100'DE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Kentte şiddetli kar nedeniyle kapanan TEM Otoyolu'nun İstanbul ve Ankara istikametleri kar küreme çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açıldı. Kapanan diğer geçiş güzergahı D-100 karayolunda ise ekiplerin yol açma çalışmaları sürüyor. Bölgede kilometrelerce araç kuyrukları oluştu.
YOLDA KALANLARA SU, MEYVE SUYU VE KEK DAĞITILDI
Yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda kalan çok sayıda araçta bulunanlara Türk Kızılayı ve Bolu Offroad Kulübü tarafından kek, meyve suyu ve su dağıtıldı. Ayrıca hazırlanan binlerce sandviç gece boyunca yolda kalan araçlardaki vatandaşlara dağıtılacak.
VALİ ÜMİT: MECBUR KALMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKMAYALIM
Bolu Valisi Ahmet Ümit de, "Kış koşullarına uygun olmayan araçlarla kesinlikle yola çıkmayalım. Ayrıca mecbur kalmadıkça, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım. Bu kar yağışı doğal bir olay. Bunun önüne geçmek mümkün değil. Olağanüstü bir şekilde ekiplerimiz çalışıyor ve gerekli hizmeti sunmaya çalışıyorlar. Bu şartlar altında trafiğe çıkmamak en doğru yol mecbur olmadıkça. Birkaç gündür bu kadar yoğun kar yağışına rağmen ölümlü kazamız olmadı. Bugün de kayda değer bir kazamız yok. Bolu Dağı'ndan geçecekse eğer bir sürücü buradaki şartları bilmeli ve buna göre hareket etmeli." dedi.
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