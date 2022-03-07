BM korkunç bilançoyu açıkladı!

Son dakika haberine göre Rusya'nın işgal harekatına başladığı Ukrayna'dan acı haberler gelmeye devam ediyor.

Son olarak ülkedeki sivil kayıpları açıklayan Birleşmiş Milletler, "Rusya'nın saldırılarında 406 sivil hayatını kaybetti. 801 kişi de yaralandı" açıklamasında bulundu.