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Haberler Dünya Son dakika: Blinken'dan 'Türkiye' açıklaması

Son dakika haberi Blinken'dan 'Türkiye' açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Türkiye'nin tahıl koridoru konusundaki çalışmalarını takdir ediyoruz

Giriş: 18.01.2023 - 21:56 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Blinken'dan 'Türkiye' açıklaması
HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması 2'nci Bakanlar Toplantısı'nı gerçekleştirmek ve temaslarda bulunmak üzere ABD'ye geldi.

ABD'li mevkidaşı Blinken'la yapacağı görüşme öncesi açıklama yapan Çavuşoğlu, ABD ve Türkiye'nin 'ortak stratejik çıkarları doğrultusunda' ABD'nin Türkiye'ye F-16 uçağı satışını onaylamasını beklediğini söyledi.

Bakan Blinken da Rusya-Ukrayna Savaşı yükselen gıda krizinin çözümünde Türkiye'nin rolüne vurgu yaparak, "Türkiye'nin tahıl koridoru konusundaki çalışmalarını takdir ediyoruz" dedi.

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