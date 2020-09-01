UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş, Galatasaray ve Alanyaspor'un rakipleri belli oldu.

Beşiktaş'ın 3. ön eleme turundaki rakibi Borac Banja Luka - Rio Ave eşleşmesinin galibi olacak.

Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Ventspils - Rosenborg eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Galatasaray ise Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Neftçi Bakü'yü geçmesi halinde 3. ön eleme turundaki rakibi Renova - Hajduk Split eşleşmesinin kazananı ile kozlarını paylaşacak.

24 Eylül'de oynanacak olan maçlarda Beşiktaş ve Galatasaray ev sahibi olurken Alanyaspor ise deplasmana gidecek.