Beşiktaş Kulübü, sezon öncesi ilk transferini açıkladı. Siyah-beyazlılar, Salih Uçan´ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Salih Uçan´ı kadrosuna kattı. Siyah-beyazlı kulüp, 27 yaşındaki futbolcunun transferini sosyal medya hesabından yayınladığı video ile duyurdu. Videoda Uçan'ın Beşiktaş taraftarları hakkında yaptığı açıklamalara yer verildi.