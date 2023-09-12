Beşiktaş Gedson Fernandes'le sözleşme uzattı!
Beşiktaş, yıldız futbolcusu Gedson Fernandes'in yıllık ücretine 500 bin euro zam yaparak Portekizli orta sahanın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.
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Transfer döneminin son günlerine girilirken Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılar, yıldız futbolcusu Gedson Fernandes'le nikah tazeleyerek iç transferde önemli bir hamle yaptı.
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Beşiktaş yönetimi, sözleşmesi 2026 yılında bitecek olan Portekizli orta sahanın mukavelesini revize ederek 1 yıl daha uzattı.
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YILLIK ÜCRETİ 1.2'DEN 1.7'YE YÜKSELTİLDİ
Yeni anlaşmaya göre Gedson Fernandes'in 1.2 milyon euro olan yıllık ücreti, 500 bin euro zam yapılarak 1.7 milyon euroya yükseltildi.
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Beşiktaş'ın geçen sezon 6 milyon euroya Benfica'dan bonservisini aldığı 24 yaşındaki yıldız futbolcu, siyah-beyazlı takımla toplam 45 maçta 4 gol, 9 asistlik performans sergiledi.
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Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Gedson'un ileride başka bir kulübe kiralanması ya da satılması durumunda elde edilecek gelir, Beşiktaş ve Benfica arasında yarı yarıya paylaşılacak.