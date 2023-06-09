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Son dakika haberi Başkent'te bir sağanak alarmı daha!

Başkent'te bir şiddetli sağanak alarmı daha verildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Bugün meydana gelmesi beklenen sağanak yağış nedeniyle ilgili birimlerimizin tüm izinleri kaldırılmıştır. Teyakkuz halinde çalışmalarımızı sürdürecek, tüm ihbarlara tek tek ulaşacağız" paylaşımında bulundu

Giriş: 09.06.2023 - 11:51 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Başkent Ankara'da bir sağanak alarmı daha! - Güncel haberler
HABERTURK.COM

Türkiye'yi etkisi altına alan şiddet sağanak yağışlar nedeniyle Başkent Ankara'da bir alarm daha verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Cuma günü Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri ve Bolu çevreleri ile Konya'nın kuzey kesimlerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerin kullanıldı.

MANSUR YAVAŞ'TAN PAYLAŞIM

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da, "Bugün meydana gelmesi beklenen sağanak yağış nedeniyle ilgili birimlerimizin tüm izinleri kaldırılmıştır. Teyakkuz halinde çalışmalarımızı sürdürecek, tüm ihbarlara tek tek ulaşacağız" paylaşımında bulundu.

Fotoğraflar: AA

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