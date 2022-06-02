Başarılar Türk voleyboluna ilgiyi artırıyor

Genç Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası için Malatya'ya gelen Mustafa Kavaz, Türk voleybolunda yaşanan başarılı süreci AA muhabirine değerlendirdi.
Takım olarak sezona iyi başlayamadıklarını ve zor dönemler geçirdiklerini anlatan Kavaz, ancak kısa sürede toparlanarak geri dönüş yaptıklarını dile getirdi.
Kavaz, çok iyi bir takıma sahip olduklarını aktararak, "Dolayısıyla toparlanmak kolay oldu. Çocuklar bir yerden sonra aşırı motive oldu. Belirli bir periyottan sonra iyi bir ortamımız oldu, çok iyi ve düzenli çalıştık. Kafalar hep aynı hedefe kilitlendi ve şampiyonluk geldi. Çok mutlu ve gururluyuz ama önemli olan bu istikrarı devam ettirebilmek, aynı yerlerde devamlı oynamayı bir başarı haline getirebilmek." diye konuştu.
"Her maç dolu tribünlere oynanmaya başladı"
Sportif başarının önemli olduğunu belirten Kavaz, şöyle devam etti:
"Sportif başarı elde ettiğiniz sürece insanların tepkisi size karşı güzel yönde artmaya başlar. Sportif başarı geldiği sürece branşa yönelimin artması gayet normal. Kadın voleybolu hem kulüpler hem de milli takımlar bazında bu başarıları elde etti. Erkek voleybolunda da yavaş yavaş buralara doğru gitmeye çalışıyoruz. Sportif başarı yakalandığı zaman erkek voleybolu da hak ettiği yere gelecektir. Şu anda özellikle mili takımlar bazında büyük başarı elde edildiği için voleybol bir trend yakaladı. Gerek kulüpler gerekse milli takım olarak çok iyi yönetiliyoruz. Dolayısıyla talep artmaya başladı, hemen hemen her maç dolu tribünlere oynanmaya başladı. Bu, çok güzel. Bu, her şeyin marka değerini de artırıyor. Dolayısıyla mutluyuz, inşallah böyle devam eder."
"Altyapıya büyük önem veriyoruz"
Mustafa Kavaz, Malatya'da düzenlenen Genç Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası'nda da Ziraat Bankası'nın şampiyon olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:
"Altyapımız iyi. Biz A takım bazında bir başarı yakalıyoruz ama altyapıya da büyük önem veriyoruz. Nitekim burada gördünüz gibi kolay bir final oldu, arada büyük bir fark vardı. Altyapıya yaptığımız yatırımların da karşılığını alıyoruz. Umarım 2-3 yıl sonra A takımda banko oynayacak oyuncular çıkarabiliriz. Bunun için çalışıyoruz, karşılığı gelecektir."
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