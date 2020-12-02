Başakşehir'de zincirleme kaza!

İstanbul Başakşehir’de İETT otobüsü ve hafriyat kamyonu ile iki otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Başakşehir İkitelli Hürriyet bulvarı'nda İETT otobüsü ve hafriyat kamyonu ile iki otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

İhbar üzerin olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza çevresinde güvenlik önlemi aldı. Çalışmalar devam ediyor.