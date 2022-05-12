Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Barış Şimşek'e, proje kapsamında İtalyan ve Kuzey İrlandalı hakem triosunun hakem koçu olarak görev verildi.

54. kez düzenlenen CORE Kursu, İsviçre'de 8 farklı ülkeden gelecek vadeden hakemlerin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Kursta hakemlere verilen teorik ve pratik eğitimlerin yanı sıra fiziksel yeterlilik testi de uygulanıyor.