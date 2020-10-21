Barış Pınarı bölgesine havan ve roketatarla taciz girişiminde bulunan terör örgütü YPG/PKK üyesi 9 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan operasyon hakkında Twitter'dan açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine havan ve çok namlulu roketatar ile taciz ateşi açan terör örgütü PKK/YPG’ye ateş destek vasıtaları ile müdahale edilmiş, 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi