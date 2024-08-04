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        Son dakika haberi Bangladeş'te hükümet karşıtı protesto: 93 ölü

        Bangladeş'te hükümet karşıtı protestolarda çıkan şiddet olaylarında ölenlerin sayısı 93'e yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 19:39 Güncelleme: 04.08.2024 - 19:59
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        Bangladeş'te hükümet karşıtı protesto: 93 ölü
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        Bangladeş'te Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamuda kontenjan ayrılmasının ardından başlatılan protestolarda yaşanan şiddete dikkati çekmek amacıyla düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının 93'e yükseldiği bildirildi.

        Ülkede önceki haftalarda "kamuda kontenjan kararı" protestolarında 200'ü aşkın kişinin hayatını kaybetmesinin ardından hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor.

        Prothom Alo gazetesinin haberine göre, yeniden başlayan gösterilerde, protestocular, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid hükümetinin istifasını istedi.

        Ülkenin çeşitli bölgelerindeki protestolarda polis ve hükümet karşıtı göstericiler arasında çıkan arbedelerde ölenlerin sayısı 93'e çıktı.

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        SÜRESİZ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

        Bangladeş Başbakanı Hasina, yaptığı açıklamada, protesto adı altında şiddete başvuranları "terörist" olarak niteledi.

        Hasina, hükümetin "suçlulara" karşı sert önlemler alacağı uyarısında bulundu.

        Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dakka ve bazı bölgelerde "aksi belirtilmediği takdirde süresiz sokağa çıkma yasağı" ilan edildiği belirtildi. Hükümet, ülkede 3 günlük resmi tatil ilan etti.

        Ayrıca hükümet, mobil internetin kapatılması talimatı verirken, ülkede Facebook ve WhatsApp da engellendi.

        Ülkede temmuz sonundan bu yana zaman zaman kısmen kaldırılan sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu.

        NE OLMUŞTU?

        Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından protestolar başlamıştı.

        Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan Kamal, protestolarda 147 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamış, basında yer alan haberlerde ölü sayısının 200'ü aştığı belirtilmişti.

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        Bangladeş'te yaklaşık 2 bin kişi temmuzda başlayan protestolarda ölenler için başkent Dakka'nın çeşitli noktalarında toplanmış, polis de sloganlarla hükümeti protesto eden göstericilerin etrafını sarmıştı.

        Başkentin Uttara bölgesinde de protestocu öğrencilerle karşı karşıya gelen polis, göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanmıştı.

        "Kamuda kontenjan kararı" protestolarındaki "ölüm, gözaltı, saldırı ve kayıplara" dikkati çekmek için düzenlenen gösteriler sırasında öğrencilerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda ise biri polis iki kişi ölmüş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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