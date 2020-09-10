Balıkesir'in Edremit ilçesinde 4,5 yıl önce eski eşi Tolga Yavaşer tarafından öldürülen E.G'nin 6 yaşındaki kızı artık annesinin soyadını kullanacak.
Küçük kızın velayetini alan ve torununun nüfusunda babasının soyadının silinmesi ile kişisel ilişki tesisinin iptali için dava açan annene Ferda G. "Çocuğum, torunumun gözleri önünde öldürüldü. Bu nedenlerle çocuğumun psikolojisi kötü" dedi.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde Tolga Yavaşer, 29 Mayıs 2016 tarihinde boşandığı eşi E.G'yi, o dönem 20 aylık olan kızları E.D'nin gözü önünde bıçaklayarak öldürdü. Yavaşer, müebbet hapis cezasına çarptırılırken, E.D.'nin velayetini alan anneanne Ferda G., torununun babasıyla kişisel ilişkisini kesmek ve nüfus kaydından soyadını sildirmek için Burhaniye 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı.
Bugün görülen davada, 6 yaşındaki E.G. artık ölen annesinin soyadını kullanacak.
ANNANE KONUŞTU: PEDAGOGA GÖTÜRÜYORUM
Annene F.G., "Eski damadım Tolga Yavaşer, kızımı öldürdüğü için şu an cezaevinde. Çocuğum, torunumun gözleri önünde öldürüldü. Bu nedenlerle çocuğumun psikolojisi kötü. O şahısla cezaevinde görüşmesi çok yanlış. Ben çocuğumun etkilenmemesi için her ay pedagoga götürüyorum" dedi.
E.D.'nin cezaevinden kötü etkilendiğini söyleyen F.G., şöyle konuştu:
"O dönem E.D.'nin cezaevinde babasıyla görüşebilmesi için bilirkişi geldi ve yarım saatlik bir kontrol yaptı. Bence bu sağlıklı bir netice değil. Çocuğum şu anda 6 yaşında. Doğduğundan beri çocuğuma baktım. Onun neye kızdığını, nasıl güldüğünü her şeyini bilen benim. Bu raporu sağlıklı görmediğim için bu davayı açtım. Ben her türlü özeni gösteriyorum. Ben anneannesiyim ama beni annesi olarak biliyor. Kendi annesine 'cici annem' diyor. Görüştüğümüz pedagog da bazı şeyleri zamana yayarak, alıştıra alıştıra söyleme kararını verdik. Geçen cezaevine gittiğinde, çocuğum geldiği zaman normalde yapmadığı hareketleri yapıyordu. Bağırmalar, oyuncakları kırmalar. Tekrar doktora götürdüğümüzde meğerse, çocuğun babası, 'Ben senin anneni öldürdüm. Özür dilerim kızım' demiş. Biz bu kadar itina gösterirken, çocuğun duyduğu şey bizi şok etti. Dolayısıyla torunumun kişisel ilişkisini, cezaevine gitmesini ben kabul etmiyorum. Bu yüzden dava açtım. Davamın da arkasındayım. Her ne netice olursa olsun torunumun da arkasındayım, yanındayım her zaman."
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