Son dakika haberi Bakan Yerlikaya: 145 terör eylemi engellendi
Bakan Yerlikaya: 118'i bombalı olmak üzere 145 terör eylemi engellendi, mücadelemiz kararlılıkla devam edecek
Giriş: 16.12.2023 - 20:53 Güncelleme: 16.12.2023 - 20:53
İçişleri Bakanı Yerlikaya, "2023'ün 11 ayında 1069 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilenlerin 7’si kırmızı kategoride olmak üzere 59’u sözde üst düzey teröristti." dedi.
Yerlikaya ayrıca, "118'i bombalı olmak üzere 145 terör eylemi engellendi, mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.
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