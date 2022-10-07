Bakan Soylu, Türkiye'deki Suriyeli sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'deki Suriyeli sayısının 3 milyon 646 bin 278, koruma kapsamında kalanların sayısının da 321 bin 52 olduğunu açıkladı. İstanbul'daki Suriyeli sayısının ise 551 bin 829 olduğunu ifade etti.

AA'da yer alan habere göre Soylu, İstanbul'da, Küçükçekmece, Başakşehir, Bağcılar, Avcılar, Bahçelievler, Sultangazi, Esenler ve Zeytinburnu ilçelerinin yabancılar için ikamet izinlerine kapatıldığını, artık bu ilçelerde yeni yabancı kaydı yapılmayacağını duyurdu.