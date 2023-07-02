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Son dakika haberi Bakan Özhaseki açıkladı! "Bundan sonra olmayacak..."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Bundan sonra ne olursa olsun fay hatları ve kırıkları üzerinde yapılaşma olmayacak" dedi.

Giriş: 02.07.2023 - 14:46 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Bakan Özhaseki açıkladı!
Bakan Özhaseki açıkladı! "Bundan sonra olmayacak..."
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DHA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, fay hattı üzerinde yapılaşmaya izin verilmeyeceğini açıkladı.

Bakan Özhaseki, "Bundan sonra ne olursa olsun fay hatları ve kırıkları üzerinde yapılaşma olmayacak" dedi.

Deprem bölgesinde yapılacak konutlar hakkında bilgi veren Özhaseki "İlk etapta 180 bin civarında ihale yapıldı. Bunların teslimatları Ekim, Kasım, Aralık ayı gibi yapılacak ve ilk hak sahibi vatandaşlarımız, o yerlere gidip o güvenli konutlarına kavuşacak" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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