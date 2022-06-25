Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Eğitim Milli Eğitim Bakanı Özer öğretmen atamaları için tarih verdi! MEB 2022 Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, takvim belli oldu mu?

Son dakika haberi Bakan Özer öğretmen atamaları için tarih verdi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Öğretmen ataması için Maliye Bakanlığı ile çalışmamızı tamamladık. Eylül'ün ilk haftası atama yapılacak şekilde süreci paylaşacağız.

25.06.2022 - 11:07 | Güncelleme: ABONE OL
Milli Eğitim Bakanı Özer öğretmen atamaları için tarih verdi! MEB 2022 Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, takvim belli oldu mu?
Bakan Özer öğretmen atamaları için tarih verdi
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Öğretmen ataması için Maliye Bakanlığı ile çalışmamızı tamamladık. Eylül'ün ilk haftası atama yapılacak şekilde süreci paylaşacağız" açıklamasında bulundu.

"ATAMALARIN YÜZDE 50'SİNİ İSTANBUL'DA YAPACAĞIZ"

Bakan Özer, "İnşallah 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk haftasında atamalar yapılacak şekilde süreci kamuoyuyla paylaşacağız. Atamaların yüzde 50'sini İstanbul'da yapacağız. Atayacağımız öğretmenler de branş olarak okul öncesi öğretmenlik alanına vereceğiz. Okul öncesi eğitim ciddi bir sıkıntısı vardı. Son 6 ay içerisinde 400 bin çocuğumuzu anasınıfıyla buluşturduk. İstanbul'a 1000 yeni anaokulu yapacağız, 2022 sonuna kadar bitireceğiz" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Patronlardan 10 milyarlık destek
Patronlardan 10 milyarlık destek
Görür görmez telefona sarıldı! İşin aslı sonradan anlaşıldı
Görür görmez telefona sarıldı! İşin aslı sonradan anlaşıldı
Hafta sonu dopdolu
Hafta sonu dopdolu
Sigortanın güveni hayata taşınıyor
Sigortanın güveni hayata taşınıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.