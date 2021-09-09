Bakan Koca saat 18.00'de açıklama yapacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün saat 18.00'da bir açıklama yapacağını duyurdu.

Bakan Koca, "Salgınla mücadele sürecimiz açısından simge bir gün! 18:00’DA, rutin seyrin dışında bir konuşmayla huzurlarınızda olacağım. Gündeminizdeki konular, başlıklarımız arasında. 18:00’da buluşmak üzere" dedi.