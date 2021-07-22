Bakan Koca paylaştı: Ya tedbir ve aşı, ya kısır döngü!

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşı ve tedbirlerle sağlanacak toplumsal bağışıklığın aksi, kısır döngüdür. Salgını bitirmek için tedbirlere uyun, aşınızı olun. Ya tedbir ve aşı, ya kısır döngü!" açıklamasında bulundu.