Bakan Koca paylaştı! "Dünyada 7. ülkeyiz"

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "DOZ SAYISINDA DÜNYADA 7. ÜLKEYİZ!" dedi.

Bakan Koca, "Covid-19’a karşı uygulanan toplam aşı dozu sayısında, nüfusu bize yakın ve aşı üreticisi olan Almanya’yı da geride bıraktık. Tüm dünyada 7. sıradayız. Türkiye’den önceki ilk 6 sırada, aşı üreticisi Çin ve ABD ile çok yüksek nüfuslu ülkeler var" dedi.